Paola Carosella sugere fazer comidas em ‘chá revelação’ dos sigilos de 100 anos de Bolsonaro

Depois que Felipe Neto propôs fazer chá revelação de quebra de sigilo, a chef Paola Carosella sugere fazer comidas em festa

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 19h19

A chef Paola Carosella (50) deu a sugestão de fazer algumas comidas para a festa de chá revelação dos sigilos de 100 anos do presidente Jair Bolsonaro (67), proposta pelo youtuber Felipe Neto (34), após o político perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (77), neste domingo, 30.

Em seu perfil oficial no Twitter, o youtuber falou que se propõe a fazer um evento no primeiro dia de 2023, para todos descobrirem juntos quais são as informações que o atual presidente do Brasil colocou como sigilosas por um período de 100 anos.

"Eu proponho um chá de revelação dia 01/01 para abrir os sigilos de 100 anos", escreveu em sua conta Felipe Neto. Em resposta, a chef de cozinha Paola Carosella completou: "Eu faço as comidinhas".

Eu faço as comidinhas — Paola Carosella (@PaolaCarosella) October 31, 2022

Paola foi vista ontem ao lado da filha, Francesca Carosella, escrevendo na mesma rede social: "Um Brasil melhor para ela. Para todos, para o Brasil ser feliz de novo".

Um Brasil melhor para ela. Para todos ☀️❤️ Para o Brasil ser feliz de novo ☀️☀️☀️ pic.twitter.com/XKFL0eBO0E — Paola Carosella (@PaolaCarosella) October 30, 2022

"Como assim nada? Nem uma palavra para os milhões que votaram nele? Abandonou?", questionou Paola, que aproveitou para alfinetar o presidente Bolsonaro após sua derrota nas eleições, falhando em conseguir a reeleição, a primeira vez que um presidente do Brasil não consegue isso.

Como assim nada ? Nem uma palavra para os milhões que votaram nele? Abandonou ? — Paola Carosella (@PaolaCarosella) October 31, 2022

Como o presidente Lula perdeu seu dedo? Entenda o motivo verdadeiro

Durante entrevista para o apresentador Jô Soares em 2002, Lula disse que enquanto trabalhava em uma metalúrgica, em 1964, quando tinha apenas 18 anos de idade, estava trabalhando como torneiro mecânico, e ficava no turno da noite, quando, por volta das 3h da manhã, acabou prensando sua mão em uma prensa transversal. Ele contou que na ocasião, outro colega de trabalho teria se descuidado durante a manutenção, soltando o suporte da máquina, que acabou esmagando seu mindinho. Devido a uma demora no atendimento no sistema de saúde público, sendo atendido apenas às 7h da manhã, seu dedo já não tinha mais recuperação.