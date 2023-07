Paola Carosella relembra dia que cozinhou para Hebe Camargo: "Sai daqui"

Com muito humor, a chef Paola Carosella relembrou sobre a noite que Hebe Camargo veio jantar em seu restaurante

Em participação no podcast PodPah, exibido na última sexta-feira, 14, a chef de cozinha Paola Carosella compartilhou alguns momentos de sua vida profissional com os apresentadores Igor Cavalari e Mitico. Com isso, ela relatou sobre a noite que cozinhou para a apresentadora Hebe Camargo.

Durante a entrevista, Paola contou mais sobre a sua primeira noite comandando o restaurante Figueira Rubaiyat, localizado na capital paulista. "Eu estava na boqueta, cozinhando, e era um caos, porque tinha milhares de pessoas. Era o primeiro dia que o restaurante ia abrir e eu tinha falado com os donos 'Cara, a cozinha não está treinada, vai devagar'", iniciou a chef.

Contudo, o acordo não vingou e o restaurante recebeu mais pessoas do que o esperado, o que tornou o primeiro dia da ex-jurada do Masterchef uma grande bagunça. "O restaurante tinha 280 cadeiras. Eu tinha pedido para que tirassem cadeiras e deixassem só 100. Mas nós fizemos 980 couverts no dia da abertura. Foi um caos!", disse ela.

O que Paola menos esperava, no entanto, era contar com a presença ilustre de Hebe Camargo entre seus clientes. "Os garçons antiquíssimos na casa vieram falar 'A mesa 14 é a mesa da Hebe', e eu ignorando, nadando perdida, tentando fazer que tinha que fazer". Mas, a chef relata os garçons insistiram no pedido da mesa. "Ai uma hora eu disse 'Eu não faço ideia a mínima ideia quem é Hebe! Sai daqui, vai embora!", relembrou com muito humor.

Logo em seguida, Igor e Mitico perguntaram se a chef se lembrava do pedido da apresentadora naquela noite no Rubaiyat. "Sei lá! Um risoto de frutos-do-mar", disse no meio de risadas.

Carosella terminou o relato dizendo que finalizou o dia chorando muito em uma padaria 24 horas. "Foi horrível. Você não abre um restaurante para mil pessoas por dia sem treinar. Mas depois de 3, 4 meses, ficou tudo lindo", finalizou.

