Paizão! David Beckham é maquiado pela filha de 12 anos e recebe elogio de seguidores

Casado com a ex-Spice Girl Victoria Beckham há 24 anos, o ex-jogador tem quatro filhos, entre eles a única menina: Harper

Nesta segunda, 31, o ex-jogador de futebol, David Beckham mostrou que leva a sério o tempo de qualidade com única filha, Harper, de 12 anos, e compartilhou com seus seguidores um registro muito fofo dos momentos íntimos que passa com a pequena.

Na foto, ele aparecendo sendo maquiado pela filha Harper, de 12 anos, que, concentrada, dá um retoque no visual do papai: "Papai aparentemente precisava de um pouco de pó e contorno (não tenho certeza do que isso significa, mas eu pareci melhor do que nunca). Minha pequena maquiadora", escreveu Beckham.

O clique gerou uma série de elogios para o jogador que acharam o momento uma fofura: “Amei essa foto. Apoiando as mulheres de sua vida”, comentou uma, “Muito fofo, mas você não está enganando ninguém… Você sabe o que contorno é”, brincou um seguidor, “Ela cresceu muito rápido, aproveitem os momentos”, escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Beckham (@davidbeckham)

Beckham é casado com a cantora, Victoria Beckham há 24 anos. O casal tem quatro filhos: Brooklyn, de 24 anos; Romeo, de 20; Cruz, de 18; e caçula Harper, de 12, única menina.

E David não é o único Beckham cuidando da aparência, recentemente sua esposa, ex-Spice Girl passou por um tratamento estético conhecido como ‘mais doloroso do mundo' que custa mais de R$ 4 mil. O procedimento consiste no microagulhamento, onde a pessoa recebe 24 agulhas revestidas em ouro no rosto, e é feito pela empresária a cada seis meses, para rejuvenescimento da pele do rosto.

"Não é para os fracos de coração e ela aplica um creme anestésico na pele 90 minutos antes do tratamento, que consiste em 24 agulhas de 4 mm inseridas em seu rosto", disse uma fonte próxima ao jornal The Sun, “É doloroso, mas Victoria jura que mantém a pele com uma aparência tão boa”, afirmou.

David e Victoria Beckham teriam cortado laços com príncipe Harry e Meghan Markle

David e Victoria Beckham não estão nada contentes com os últimos rumores sobre o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. De acordo com o The Mail On Sunday, eles teriam ficado furiosos após serem acusados ​​de vazar informações sobre os Sussex para a realeza britânica.

Segundo a fonte , o relacionamento amistoso de longa data entre os quatro terminou. David estaria "completamente furioso" após ter dedos apontados em sua direção pelos próprios ex-amigos.