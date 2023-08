Pai de Andressa Urach humilha a filha em desabafo: "É vergonhoso"

Pai de Andressa Urach humilha a filha em desabafo nas redes sociais; ele anunciou o rompimento total

Carlos Alberto Urach, pai de Andressa Urach, surgiu revoltado contra a filha em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira (23). Na gravação, ele diz que trem vergonha da própria filha.

“A Andressa Urach está fazendo a família Urach se envergonhar. Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome da família (…) Hoje ela é uma v*! Sm valor que vem botando a sua fuça em todos os meios de imprensa por dinheiro. Perdeu a família, o seu filho, não passa de uma vulgar. Não a considero mais minha filha”, disse ele.

Ele ainda disse que quer fazer um exame de DNA porque acredita que possa não ser pai da artista. “Peço o DNA agora porque não acredito que tenha colocado uma filha no mundo para envergonhar a família. A Andressa poderia fazer o papelão que ela faz, não estragar a imagem, humilhar a família. Não apoio esse tipo de sujeira. Peço mais uma vez que o povo me entenda, é vergonhoso".

Carlos Alberto Urach ainda lamentou que ela não tenha seguido na religião. “Ela esteve enferma numa cama e disse que sonhou com Deus… ela sonhou é com satanás. Mentiu para a população para ganhar dinheiro. Tive no Gugu para perdoar, e mais uma vez ela vem envergonhando a família. Ela não pode ter apoio da população, apenas das maiores v*g*b* Peço desculpas como pai. A família Urach é de pessoas de valor”, finalizou.

REENCONTRO NA TELEVISÃO FOI POLÊMICO

Em 2015, Carlos Alberto Urachreencontrou Andressa Urach no palco do Programa do Gugu e perdoou a herdeira. Os dois nunca tiveram uma boa relação. “Meu pai fez muita falta na minha vida. Pedi a ele para não falar com a imprensa porque poderia perder o meu emprego com a emissora que trabalhava. Implorei para não fazer nada, mas ele fez o contrário sem pensar em mim. Quando fez isso, senti muita raiva, liguei e xinguei muito. Disse que sua filha morreu. É muito triste mexer no passado. Mas, quando me converti, eu aprendi que tenho que perdoar”, declarou na ocasião.

Andressa Urach exalta pai de seu filho caçula após briga judicial

Recentemente, Andressa Urach travou batalha judicial com seu ex-marido e pai de seu filho caçula, Leon, o empresário Thiago Lopes. O processo resultou na perda da guarda do menino por parte da modelo. Contudo, parece que isso não a abalou, já que ela surpreendeu seus seguidores no último domingo, 13, ao declarar admiração pelo ex.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thiago fez uma publicação no Dia dos Pais para falar sobre a paternidade solo: “Como pai sou grato por meu filho estar nos meus braços, debaixo da minha proteção. Agradeço pelo privilégio de possuir todos os meios necessários para proteger quem eu amo”, o empresário iniciou.