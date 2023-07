Pabllo Vittar não entra em sua conta no Twitter há 2 meses; descubra o motivo

Pabllo participou do programa ‘De frente com blogueirinha’ e foi parar nos trending topics da rede social

Pabllo Vittar foi entrevistada pela Blogueirinha na noite desta segunda-feira, 24, e falou como se blinda das críticas nas redes sociais. No papo exibido nas plataformas digitais, ao ser perguntada sobre um medo, a drag respondeu: “Twitter” em tom de brincadeira.

Pabllo falou que não acessa o Twitter há 2 meses e explicou a razão: "É um lugar super odioso. Nem tenho o aplicativo no meu celular mais. Faz 2 meses já. Minha autoestima está lá em cima, no topo do Cristo Redentor, não tenho mais nenhuma disforia, não passo mais raiva", disse.

"O Twitter é um lugar que precisa de políticas que regulamentem, exclua a conta. Pra que você perder o seu tempo mandando mensagem de ódio para alguém?", concluiu a cantora.

Pabllo contou ainda que faz terapia duas vezes por semana para conseguir lidar com as pressões e não foi a primeira vez que Pabllo contou do assunto. Antes, em um papo com Pedro Bial, ela falou sobre como sofria com os ataques na internet.

"Às vezes as pessoas esquecem que a gente é humana por trás do artista. Tem uma pessoa que também sofre, que também vive. E quando eu leio esse tipo de comentário, eu penso: ‘Será que eu tô no lugar certo? Será que é isso mesmo que eu quero pra mim?’”, explicou.

Também durante o programa de Blogueirinha, Pabllo falou sobre planos para o futuro. Além de preparar a estreia de “After”, álbum com remixes do disco “Noitada”, ela presente lançar no segundo semestre de 2023 um projeto de inéditas.

“Ainda vai ter álbum de verão no fim de ano. A gente trabalha com estações, igual Sandy & Junior. Quatro estações, temos que trabalhar todas elas”, disse.

