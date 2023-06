Onça invade condomínio luxuoso de Virginia e Zé Felipe: ‘Onde vai parar?’

Que perigo! Virginia Fonseca passa por apuros após ter condomínio invadido por animal selvagem em Goiânia

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por um susto e tanto na manhã desta terça-feira, 27. É que a esposa do cantor sertanejo Zé Felipe recebeu uma visita inusitada nas dependências de seu condomínio de luxo, localizado em Goiânia. Em seu stories do Instagram, a loira desabafou sobre sua nova amiga invasora, uma onça.

Virginia iniciou o relato bem-humorada, e abriu detalhes sobre a visita do animal selvagem: "Foi encontrada uma onça aqui dentro do condomínio", ela iniciou e adicionou a imagem de uma notícia em que a visitante inesperada aparece relaxando em meio a uma área verde da propriedade: “Onça é encontrada dentro de condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia”, diz a matéria.

Na sequência, Zé Felipe contou que já estava com alguns planos para o animal: “Eu sempre quis ter uma onça”, ele disparou. "Já era", Virginia respondeu. A mãe da influenciadora, Margareth Serrão deu corda para o genro: "Por que você não corre atrás pra adotar ela?”, ela perguntou sobre a possibilidade de receber o animal selvagem em casa.

Onça invade condomínio luxuoso de Virginia e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Virginia então desabafou: "Não, mãe! Gente, onde a gente vai parar? Nove e pouca da manhã, uma terça! Pelo amor de Deus.", ela cortou os planos sobre o novo membro da família. Vale lembrar que a influenciadora mora com o marido e com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, na propriedade luxuosa.

Após receber a visita ilustre de uma onça em seu condomínio, Virginia Fonseca colocou o corpão para jogo e foi renovar o bronze em sua propriedade luxuosa para aproveitar o solzão de Goiânia. Loiríssima após mudar o visual, ela apareceu com um biquíni rosa pink e exibiu o abdômen trincado na piscina de sua mansão.