Loiríssima, Virginia Fonseca exibe corpaço fora do comum ao tomar sol: 'Que mulher'

De biquíni fininho, Virginia Fonseca exibe curvas mega torneadas e dá show de beleza com seu novo visual

A influenciadora Virginia Fonseca impactou seus milhões de seguidores com um novo clique em sua rede social nesta terça-feira, 27. Aproveitando o dia ensolarado em Goiânia, a famosa, casada com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, colocou o biquíni e renovou o bronzeado na piscina de sua mansão.

Após fazer seus exercícios físicos matinais, a empresária milionária colocou um biquíni rosa fininho e esbanjou seu corpaço escultural ao registrar o momento. Loiríssima, ela posou com seu novo visual e deu um show de beleza.

"Goianou, cenário bem bacana né, flor é mato e jarro também", brincou a famosa com os objetos dispostos na parte da churrasqueira de sua casa.

Mas, o que chamou a atenção mesmo foram as curvas mega torneadas da artista. De roupa de banho, ela ostentou sua barriga chapada e suas pernas definidas. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Linda", elogiaram outros. "Que mulher", exclamaram.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca causou ao fazer suspensa para exibir a mudança de seu visual. Após virar a noite no salão de beleza, ela ficou com os cabelos mais claros durante a madrugada e somente após algumas horas revelou o resultado na web.

Era marketing? Avião que Zé Felipe ganhou não está registrado em seu nome

Lembra do avião avaliado em R$ 17 milhões que Zé Felipe ganhou de Virgínia Fonseca? Pois é, agora notícias dão conta de que a aeronave não está registrada no nome do cantor. A informação pegou os fãs de surpresa.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal 'Extra' nesta terça-feira, 27, o luxuoso jatinho particular está registrado pela FS (de Fonseca Serrão, sobrenomes de Virgínia) Holding e Participações LTDA. A empresa é de propriedade da influenciadora.

Ainda de acordo com o jornal, Virgínia Fonseca é a única administradora da empresa. A publicação também informa que apesar do bem luxuoso, a empresa tem um capital social de apenas R$ 500 mil. Ao todo, a influenciadora seria dona de mais de 20 empresas, incluindo a Talismã Eventos, ao lado do sogro, Leonardo.

O jatinho particular prefixo PP-JFM é um modelo Cessna Citation Excel fabricado nos anos 2000 e pode custar até US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões em cotação atual. Se for adquirido usado, o custo fica em torno de um terço, algo em torno de R$ 15 milhões.

Considerada de médio porte, a aeronave atinge até 800 km/h em velocidade de cruzeiro e acomoda até oito passageiros com configurações de assentos adaptáveis. Ele também tem dois sistemas de ar condicionado que controlam a temperatura interna.

"A disposição dos assentos pode ser personalizada para otimizar o conforto para a quantidade desejada de passageiros e cada configuração vem de fábrica com mesas de trabalho retráteis e encostos de cabeça ajustáveis. A cabine também possui mais de 80 pés cúbicos de espaço de armazenamento para bagagem”, diz o site do fabricante.