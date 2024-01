Obedeceu? Graciele Lacerda fica em silêncio após "cala a boca" de Zilu Camargo

Graciele Lacerda fica em silêncio após "cala a boca" de Zilu Camargo; empresária reclamou nas redes sociais e ela não comentou estreia de Wanessa no BBB24

Sempre presente, o comportamento de Graciele Lacerda nas redes sociais chamou a atenção dos fãs nesta segunda-feira, 8. É que durante a estreia do BBB24, ela permaneceu em silêncio e não opinou sobre a participação de Wanessa Camargo na competição.

Acostumada a fazer dezenas de publicações em seu perfil nas redes sociais ao longo do dia, a influenciadora apenas fez uma enquete perguntando se os fãs estavam assistindo ao programa. Não houve qualquer menção à filha de seu noivo, Zezé di Camargo.

O silêncio da musa aconteceu após a mãe da sister, Zilu Camargo, mandar um recado nas redes sociais. Tudo começou quando a influenciadora declarou apoio para a cantora. "Estamos com você", disse ao descobrir que a artista estava na competição.

Ao saber do comentário, Zilu Camargo reagiu com revolta. Em um perfil de fofoca, ela deixou uma mensagem corajosa. “Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, esbravejou. Pelo jeito, Graciele Lacerda decidiu obedecer ao pedido da empresária.

Graciele Lacerda faz silêncio sobre estreia de Wanessa no BBB24

Qual é o patrimônio de Wanessa Camargo?

Wanessa Camargo foi anunciada nesta sexta-feira, 05, no camarote do "BBB24", com 41 anos de idade, e ela acumula mais de 20 anos de carreira na música. Com uma carreira extensa e muitas músicas de sucesso -- dos hits sofridos sobre paixões adolescentes ao pop para boates - a estrela conseguiu acumular um patrimônio maior do que o do próprio pai, ZezéDiCamargo.

Segundo o portal People With Money, enquanto o sertanejo tem uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões, a riqueza de Wanessa está estimada em R$ 185 milhões. Além da sua carreira no mundo da música, ela também conta com acordos publicitários e investimentos milionários ao longo de todos esses anos.