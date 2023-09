O tamanho dos filhos de César Filho e Elaine Mickely vai te deixar surpreso

Os filhos de Elaine Mickely e César Filho já são adultos e surpreendem seguidores pela semelhança com os pais

Neste ano,César Filho e Elaine Mickey celebraram 23 anos de casados. O jornalista e a atriz se casaram em abril de 2000. Alguns meses depois do casamento, nasceu a primeira filha do casal, Luma César. Alguns anos depois, em 2004, o caçula Luigi Lorenzo veio ao mundo. Atualmente, os filhos de César e Elaine surpreendem os seguidores pelo tamanho.

Nesta semana, aos 19 anos, Luigi pediu a namorada Júlia em casamento. “A Júlia é a minha maior promessa, pois é com ela que eu decido iniciar minha família e meu maior ministério! É com ela que eu irei viver por toda a minha vida, e é com ela que eu irei sorrir até o meu último dia”, se declarou o jovem em seu Instagram que conta com mais de 75 mil seguidores.

No início deste ano, Luigi comentou um pouco sobre seu namoro e citou o casamento de mais de duas décadas de seus pais como inspiração: "Não fico mais exigente para escolher alguém. Na verdade, abre os nossos olhos na hora de encontrar alguém para casar. Nos ensina e mostra como deve ser um relacionamento. Sempre orei e pedi a Deus para que meu relacionamento fosse igual ao dos meus pais", disse para a revista Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Cesar (@luigicesar)

Em dezembro do ano passado, Luigi celebrou a chegada dos seus 19 anos de idade ao lado da família. Elaine Mickley compartilhou diversas fotos com o filho e a família com uma legenda emocionante homenageando o menino: “Que honra a nossa vermos de pertinho tudo que Deus tem feito na sua vida, filho! Que privilégio o nosso assistir e participar desse novo momento em sua vida, evoluindo tão rapidamente com o Senhor! Toda a nossa gratidão a Deus pelo que tem feito em sua vida! Que venha o novo repleto de realizações, equilíbrio, coragem, proteção, sabedoria, alegrias, sucesso e saúde! Voe alto e brilhe muito! Obrigada meu amor por ser muito mais do que sonhamos um dia! Feliz aniversário!”, desejou.

Ainda no ano passado, Luigi se emocionou ao ser batizado em um serviço religioso. Os pais e a irmã do jovem estavam presente no momento emocionante. "Conheci a vida, conheci Jesus. Estou vivendo os melhores meses da minha vida, vivendo com Cristo e por Cristo. Caminhar pela fé ao lado da minha família é o maior presente que Deus poderia me dar!", declarou nas redes sociais.

Luma!

A irmã mais velha de Luigi, Luma César celebrou seu aniversário de 23 anos em agosto. A jovem com mais de 90 mil seguidores publicou em seu Instagram diversas fotos cortando o bolo e celebrando a data com familiares. "Dia especial com as pessoas mais especiais", escreveu Luma.

Ainda no começo deste ano, Luma se formou na faculdade. A família e o namorado de Luma foram assistir a jovem levantar o canudo. "A maior missão que Deus nos confia, é criar, educar e conduzir um filho. Luma César sempre foi dedicada em todas as fases escolares. Na noite de ontem, ela terminou o ciclo, de maneira muito especial com a formatura na FAAP. Parabéns, Luma por ser quem você é! Muito orgulho de você! Que Jesus continue te abençoando sua nova caminhada", escreveram os pais orgulhosos da filha.

Falando em namorado, a história de como Luma conheceu seu amado é curiosa. Foi por acaso que a jovem conheceu o britânico Ed Beccle.

"A gente se conheceu em junho do ano passado, ainda na época da Covid. Ia fazer uma viagem com a minha família para os Estados Unidos e naquela época era obrigatório ficar 15 dias no México. Um dia antes da viagem, uma amiga minha em comum, da minha família, falou que tinha um moço muito gente boa que ela tinha conhecido, que também estava fazendo quarentena no México na mesma época, mas que estava sozinho. A princípio eu e meu irmão até pensamos, 'nossa que saco ter que sair com um cara que a gente nem conhece'. Mas minha mãe insistiu que a gente deveria ir. Saímos para jantar nós quatro, eu, minha mãe, meu irmão e o Ed. O jantar foi incrível, todos amaram o Ed. Nesses dias no México, passamos mais tempo juntos. Depois, quando fomos aos Estados Unidos, ele foi encontrar a gente algumas vezes. Ele amou a família", lembrou para a revista Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)

Cresceram!

Em 2021, uma foto dos irmãos chamou a atenção dos seguidores. Luma compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do irmão em frente a uma cachoeira em um parque no México, na viagem em que Luma conheceu o namorado. O caçula apareceu sem camisa e a mais velha esbanjou sua beleza natural apenas em roupas de banho.

"Vocês são lindos", escreveu uma fã. Outra admiradora ainda declarou: "Genética boa". Um seguidor ainda elogiou a dupla: "Família linda demais, maravilhosa e humilde demais". A mamãe coruja, Elaine babou nos filhos: "Não sei lidar com tanta beleza".

E em janeiro deste ano, a família posou para fotos produzidíssimas em Nova York. Primeiro, os pais e os dois filhos surgiram esbanjando simpatia pelas ruas americanas na frente das câmeras de Jhienes Moreira de Jesus. E, na mesma postagem, os filhos reuniram seus respectivos companheiros para posarem na foto em família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)