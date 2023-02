O que vai acontecer com as filhas de Gloria Maria? Saiba com quem ficarão as adolescentes

Com um plano feito após o avanço do câncer no cérebro, Gloria Maria deixou tudo garantido para as filhas

A morte de Gloria Maria abalou todo o Brasil. Enquanto colegas e fãs se recuperavam da notícia, outros passaram a se preocupar com as herdeiras da jornalista: Laura e Maria. As filhas da estrela, que ainda são adolescentes, perderam a mãe cedo demais, mas não vão ficar sozinhas. Com um plano feito após o avanço do câncer no cérebro, Gloria Maria deixou tudo garantido para as garotas, que ficarão com seus padrinhos.

A revista Veja divulgou as informações de que, após o avanço do câncer, Gloria Maria decidiu que caberia aos padrinhos cuidar das filhas. “Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo".

Maria, a mais nova das irmãs, tem como madrinha Julia Azevedo. Laura, a mais velha, tem como padrinho Bruno Astuto. Jornalista e amigo íntimo de Gloria Maria , ele fez uma declaração para a amiga nas redes sociais após sua morte. "Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo. Mimi veio te buscar no dia do aniversário dela", escreveu ele na publicação.

Apesar de ser discreta sobre a vida pessoal, Gloria Maria exalava o amor que tinha pelas filhas, e sempre se orgulhou de ser mãe solo. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto”, afirmou a jornalista.

A estrela da televisão, conhecida por ser uma mulher forte e independente, disse que puxou os traços de sua família. "Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente pobre e matriarcal. Cheia de mulheres fortes. Minha avó Alzira, que morreu com 104 anos, tinha uma porrada de filhos, mandava em todo mundo", completou ela.