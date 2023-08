O que é terrorismo alimentar? Entenda crítica feita à Maíra Cardi na web

Maíra Cardi tem sido detonada na web após fazer postagem falando sobre suposto riscos de comer bolo de chocolate

A influenciadora Maíra Cardi (39) voltou a gerar polêmica ao fazer uma publicação incentivando pessoas a fazerem dietas restritivas. O caso, inclusive, provocou uma crítica do nutricionista Daniel Cady (38), marido de Ivete Sangalo (51).

Em postagem no Instagram, Daniel reagiu a um vídeo em que Maíra afirma que comer bolo de chocolate pode gerar doenças como diabete e Alzheimer. Para o profissional da saúde, a ex-BBB estaria fazendo "terrorismo nutricional".

"Eu fiquei chocado quando vi esse vídeo. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida . Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus", disparou ele.

Mas apesar da repercussão negativa, Maíra não se preocupou e aproveitou para rebater em tom de deboche. "Vamos começar o dia fazendo 'ter ro risss mooo' diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras", escreveu ela nos stories.

MAS, AFINAL, O QUE É TERRORISMO NUTRICIONAL?

O terrorismo nutricional se trata de uma forma de causar medo nas pessoas através dos alimentos, fazendo o ato de comer algo estressante e culposo. A prática ainda pode causar uma relação de ódio à comida.

Essa não é a primeira vez que Maíra é criticada por uma postura do tipo. Em 2022, ela fez uma publicação no Instagram falando sobre "estupro alimentar", a qual afirma que pessoas que fazem dieta o tempo todo são froçadas a desviar de sua meta de emagrecimento.

Na época, a coach foi altamente criticada por especialistas. Em entrevista ao site Universa, Jéssica Pinke, a nutricionista formada pela USP, afirmou que a influenciadora foi irresponsável em seu posicionamento. Ela destacou que a criminalização dos alimentos podem provocar transtornos graves à saúde.

"Com o poder de mídia que a Maíra tem, ela perturba a alimentação de outras pessoas e influencia o 'comer transtornado' mesmo em pessoas que nunca pensaram nisso", declarou.

Segundo profissionais, a prática do terrorismo alimentar geram gatilhos para compulsão alimentar, que, consequentemente, causam um conjunto de atitudes e comportamentos disfuncionais como dieta, fome e emoções negativas.

Vale destacar que distúrbios alimentares podem danificar o coração, sistema digestivo, ossos, dentes e boca, podendo ainda originar mais outras doenças.