O que é a Doença de Crohn? Entenda a condição que afeta o protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris

A Doença de Crohn é uma doença autoimune que afeta o ator Tyler James Williams (30). O protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris chegou a pesar 47 quilos e preciso retirar 15 centímetros do intestino grosso por causa da condição. A enfermidade causa a inflamação em diversas partes do sistema digestivo.

O artista começou a sofreu com os primeiros sintomas em 2017, quando teve muita dor de estômago, não conseguia engolir nada que consumia e chegou a ficar cinco dias sem comer nada. Então, foi em busca de ajuda e descobriu que estava com uma obstrução no intestino, precisando passar por uma cirurgia de emergência. O irmão do astro, Tylen Jacob Williams (21), também descobriu ter a mesma condição.

A Doença de Crohn é uma doença inflamatória grave que atinge o trato gastrointestinal, afetando sobretudo a região inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon). Contudo, pode afetar outras partes do corpo desde a boca até o ânus. Ainda não é possível saber qual é sua causa exata, mas cientistas supõem que pode ser provocada por uma desregulação do sistema de defesa do paciente, o sistema imunológico.

Há estudos para determinar se a doença é hereditária. Já é conhecido que existe uma tendência de apresentação mais comum em pessoas de uma mesma família que já apontam casos dessa enfermidade, como por exemplo o ator e seu irmão Tylen.

A Doença de Crohn frequentemente começa com diarreia e cólica abdominal após as refeições, podendo ser seguida de febre. Dependendo do caso, pode ter um sangramento no reto, perda de peso e apetite. Além disso, pode haver dores articulares e lesões na pele. Alguns sintomas prévios são lesões da região anal, como hemorroidas, fissuras, fístulas e abscessos. Os médicos também fazem uma classificação, já que a evolução de cada paciente é individual e imprevisível.