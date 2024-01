O que aconteceu? Neymar Jr revela susto após acidente com o filho, Davi Lucca

Após festa de ano novo, Neymar Jr. compartilha detalhes de susto vivido após um acidente envolvendo seu filho mais velho, Davi Lucca

Na noite do último sábado, 31, Neymar Jr reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a chegada de um novo ano. Mas o jogador de futebol acabou passando um perrengue com seu primogênito, Davi Lucca, que sofreu um pequeno acidente enquanto jogava futebol após a celebração. Em suas redes sociais, o atleta esclareceu o ocorrido.

Através dos stories do Instagram, Neymar apareceu ao lado do garoto para brincar com a situação: “2024 começamos assim, quer ficar dando bicicleta?”, o atleta relatou que Davi se machucou enquanto tentava praticar manobra em seu esporte. O menino também entrou na brincadeira: “Olha, começamos bem”, disse o herdeiro do craque.

Neymar Jr revela susto após pequeno acidente com o filho - Reprodução/Instagram

No registro, o garoto exibiu um olho roxo e um curativo na região, sem detalhar se precisou ir ao hospital ou levar pontos após o ferimento. Na sequência, Neymar tranquilizou os seguidores ao mostrar uma selfie do filho brincando com alguns amiguinhos: 'Meus crias', o jogador legendou a publicação para revelar que o susto havia passado.

Neymar Jr posa sorridente com o filho após susto - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que neste ano, pai e filho curtiram as comemorações de fim de ano juntos. Davi decidiu passar suas férias escolares junto ao pai no Brasil. Desde 2021, o menino vive na companhia da mãe, a empresária e influenciadora Carol Dantas, do padrasto Vinícius Martinez e do irmão mais novo, Valentim, em Barcelona.

Inclusive, no último domingo, 31, pai e filho aproveitaram as festividades de fim de ano para lançar o tradicional ‘nevou’. Neymar Jr decidiu aderir à moda e transformou seu visual ao lado de seu primogênito, Davi Lucca. O garotinho também entrou na tendência e clareou ainda mais seus fios, que já são naturalmente loiros.

É importante lembrar também que Neymar está no país durante sua recuperação da lesão no joelho esquerdo, que aconteceu em outubro deste ano. Além disso, ele está curtindo os primeiros meses ao lado de sua filha mais nova, a pequena Mavie, que tem apenas dois meses de vida. A menina é fruto de um relacionamento anterior com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi passou ano novo sem Neymar:

Após enfrentar um ano marcado por polêmicas e o término de seu namoro com Neymar Jr, Bruna Biancardi decidiu celebrar a chegada de um novo ano ao lado de forma mais intimista. Nesta segunda-feira, 01, a influenciadora digital abriu o álbum de fotos da celebração singela, que contou com a presença de amigos próximos e familiares, como a filha, a pequena Mavie.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna contou que estava mais introspectiva, pensativa sobre as coisas que aconteceram ao longo do ano: “Estou aqui na praia, com a minha família, meus amigos mais próximos, aproveitando muito com a minha neném, é óbvio”, disse a morena, que abriu um álbum de fotos da celebração simples.