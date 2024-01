Bruna Biancardi mostra detalhes de ano novo intimista com a filha, Mavie

Após ano pontuado por polêmicas e sem Neymar, Bruna Biancardi dá as boas-vindas ao novo ano em uma celebração simples com Mavie

Após enfrentar um ano marcado por polêmicas, Bruna Biancardi decidiu celebrar a chegada de um novo ano ao lado de forma mais intimista. Nesta segunda-feira, 01, a influenciadora digital abriu o álbum de fotos da celebração singela, que contou com a presença de amigos próximos e familiares, como a filha, a pequena Mavie.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna contou que estava mais introspectiva e pensativa, fazendo um balanço sobre as coisas que aconteceram ao longo do ano: “Estou aqui na praia, com a minha família, meus amigos mais próximos, aproveitando muito com a minha neném, é óbvio”, a morena entregou os planos para o fim de ano.

Antes de abrir o álbum de fotos da celebração, a influenciadora agradeceu o apoio de seus seguidores e compartilhou uma reflexão sobre a virada de ano: “O importante dessa data é a gente estar com pessoas que são especiais para a gente, que estiveram do nosso lado durante todo o ano. Isso que faz sentido nesta data”, celebrou.

Na sequência, Bruna abriu um álbum com alguns dos registros da celebração, que contou com a presença de sua melhor amiga e madrinha de sua filha, Hanna Carvalho, e de sua sobrinha: “Meu outro presente desse ano”, ela se derreteu pela pequena Marina, que é apenas alguns meses mais velha que Mavie.

Bruna Biancardi curte ano novo em festa intimista após término com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

A influenciadora também posou grudadinha com sua pequena: “Obrigada por ter me dado forças, filha”, ela legendou a publicação fofíssima. Por fim, Bruna mostrou que a celebração contou com um show intimista e que passou a maior parte do tempo acompanhada de algumas amigas próximas e pessoas da família.

Bruna Biancardi curte ano novo com a filha após término com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que esse é o primeiro ano novo que Bruna passa ao lado da herdeira, que chegou ao mundo em outubro deste ano e tem apenas dois meses de vida. Além disso, ela também passa a data longe de seu antigo namorado e pai da menina, Neymar Jr, que reuniu familiares e seus ‘parças’ para uma noitada após o término com a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Mavie passou Ano Novo com vestido de alta-costura:

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, a fofíssima Mavie escolheu um look exclusivo e luxuoso para passar sua primeira virada de ano. É que a pequena surgiu toda estilosa com uma peça de alta-costura. Quem revelou o modelito foi a mamãe, que corujou a pequena e mostrou um clique encantador da herdeira com o vestidinho.

Nas redes sociais de Bruna, Mavie apareceu super fofa usando o modelito todo branco com muito volume e bordados em renda. A peça é assinada pela label brasileira Le Infance, que já fez roupas para os gêmeos de Beyoncé; confira detalhes do look feito exclusivamente para a herdeira do jogador de futebol.