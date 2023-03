O que aconteceu com Lady Gaga? Entenda polêmica da cantora envolvendo o TikTok

Atriz e cantora, Lady Gaga se envolveu em polêmica na rede social e foi acusada de blasfêmia

A cantora Lady Gaga, que completa 37 anos nesta terça-feira, 28, foi alvo de críticas na última semana devido à uma música lançada em 2011. No TikTok, influenciadores religiosos acusaram a artista de blasfêmia por um trecho da canção Bloody Mary, que viralizou após se tornar trilha sonora da dança icônica da série Wandinha, da Netflix.

Em um dos versos, a cantora e atriz norte-americana diz: "Vou dançar com minhas mãos acima da cabeça como Jesus disse". Em um dos vídeos de crítica, a influenciadora Hannah Stephen afirma que a Bíbilia apenas cita dança ou o ato de levantar as mãos no contexto de adoração, e afirma que a música estaria distorcendo os ensinamentos.

"Satã ama pegar a verdade da Bíblia, distorcê-la e nos oferecer. Essa música pega a verdade da crucificação e a devastação que ela causou aos discípulos dele e a transforma numa mentira perversa", disparou ela. Nos comentários, outros internautas cristãos concordaram e ainda falaram sobre outras músicas que deixam de ouvir, como Unholy, de Sam Smith e Kim Petras, e Montero, de Lil Nas X.

Apesar de a influenciadora ser norte-americana, a música também gerou polêmica em solo brasileiro. Em um dos vídeos em que a atriz Jenna Ortega, intérprete de Wandinha, dançava ao som da música, um internauta brasileiro disparou: "Wandinha, Lady Gaga, que Deus as perdoe pois não sabem o que dizem... Amém".

Porém, além das críticas vários fãs da cantora saíram em defesa dela no Twitter, já que essa não é a primeira música em que a artista cita elementos religiosos, uma vez que sua carreira musical começou na igreja. "Era 2011. Ela lançou o álbum Born This Way, eu tinha 19 anos e dirigia nas estradas de Dallas gritando 'Eu vou dançar com minhas mãos acima da cabeça como Jesus disse!'. Bons tempos", relembrou uma fã.

"Imagina se essas queridas ouvissem Judas", disse ainda outro, relembrando o sucesso do mesmo ano, que se tornou uma das músicas mais conhecidas do álbum Born This Way, e traz uma analogia sobre perdão, traição e a escuridão. "Uma vez, alguém me disse: 'Se você não têm sombras, você não está na luz'", disse Lady Gaga, sobre a canção.