O que aconteceu com Jenny Miranda? Ex-A Fazenda foi internada às pressas

Marido de Jenny Miranda socorreu a influenciadora e desabafou em seus Stories do Instagram

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda foi internada às pressas neste fim de semana após sofrer uma parada respiratória. Fábio Gontijo, marido da influenciadora, a socorreu e explicou o ocorrido em seu perfil do Instagram.

Segundo o dermatologista, Jenny Miranda teve uma reação alérgica após ingerir camarão e enfrentou dificuldades para respirar . Ele também negou boatos de que a esposa teria sido internada por brigas entre o casal ou por ela ter exagerado em bebidas.

De acordo com o site da Rede D'Or de medicina, a alergia alimentar pode ser causada por qualquer substância, dependendo da pessoa e histórico familiar. As causas mais comuns são consumo de frutos do mar, amendoim, castanhas, leite de vaca e sementes comestíveis.

Os sintomas podem variar bastante, e podem surgir até duas horas após a ingestão da substância. Entre os principais sintomas estão os mais leves como coceira; inchaço; aftas; sensação de desconforto na garganta; até as mais graves como choque anafilático e ter falta de ar —nos casos mais graves, a pessoa deve ir imediatamente ao hospital.

Geralmente o tratamento é feito com uso de anti-histamínicos e corticoides. Nos casos de choque anafilático e falta de ar, deve ser administrada uma injeção de adrenalina, podendo ser necessário o uso de máscara de oxigênio.

"Foi muito estresse, eu entrei em estado de choque", desabafou. "Aconteceram algumas coisas graves, chatas, nas últimas 24 horas. A mídia soltou algumas coisas erradas. O que aconteceu é que chegamos aqui no Guarujá [litoral de São Paulo], e a Jenny fez uma festa surpresa para mim."

"Na praia, a gente encontrou um grupo de haters. Uma menina começou a agredir a Jenny", continuou ele. De acordo com o médico, os dois voltaram ao hotel em que estavam hospedados e a influenciadora passou mal.

"Chegando no hotel, ela começou a vomitar e foi rapidamente perdendo um pouco da consciência e capacidade de respirar. Fiquei por 90 minutos fazendo ressuscitação respiratória nela. Ela perdeu a capacidade de respirar, mas, graças a Deus, o coração se manteve ok. Se eu não fosse médico, ela teria morrido. Até então a suspeita era de intoxicação por camarão", completou.

Após o susto, Jenny Miranda apareceu em seus Stories para comentar a situação. "Eu fui intubada pela ambulância e machucou a minha garganta. Tive alta ontem mesmo. Não teve nada de coma alcoólico", afirmou nesta segunda-feira, 13.

Ainda de acordo com a publicação, alguns casos de alergia alimentar tem cura. A resposta está ligada à tolerância imunológica, que muda a resposta às proteínas alérgicas. Porém, é recomendado ter acompanhamento com um médico especialista.

CONFIRA DECLARAÇÃO DE JENNY MIRANDA AO MARIDO, FÁBIO GONTIJO: