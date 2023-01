O que aconteceu com Gretchen? Entenda polêmica envolvendo a cantora, polícia e uma borracharia

Gretchen anunciou nesta sexta-feira, 6, que irá se mudar do Brasil após desentendimentos com sua vizinhança

Gretchen (63) foi às redes sociais nesta sexta-feira, 6, para avisar os fãs e seguidores que irá se mudar do Brasil. Em uma publicação, ela explicou que vai para Portugal após desentendimentos com os vizinhos e ter sido vítima de abuso de poder da parte dos oficiais da cidade de Belém, no Pará. Entenda a seguir o que aconteceu e a decisão da dançarina .

Na última terça-feira, 3, uma viatura da polícia parou na frente da casa da artista impedindo a passagem. Na ocasião, a rainha do rebolado reclamou da atitude dos oficiais e afirmou que, em Belém, "até a polícia desrespeita a lei". A noite gerou confusão e ela afirmou que um dos policiais chegou a ameaçá-la com uma arma, e ao fim do período conturbado, a cantora ainda discutiu com os funcionários de uma borracharia que fica ao lado de sua residência.

O estresse foi tão grande que ela optou por adiantar sua mudança para Portugal em alguns meses. Tudo estava programado para o mês de Março, porém, a dançarina disse que precisou priorizar sua saúde mental e a segurança dos que ama. Além disso, ela também acompanhará seu marido, Esdras De Souza, em um mestrado de Musicoterapia, na faculdade Lusíada, em que ele foi aprovado.

A veterana afirmou que não irá vender sua casa e que sai da cidade com o coração partido, já que aquele lugar foi o que escolheu para envelhecer e viver o resto da vida. Ela ainda disse que vai embora por causa do "abuso alheio" e que tomará todas as medidas judiciais cabíveis ao caso. "Quero deixar mais claro ainda que não tenho medo de ninguém, nem mesmo da polícia", completou.

Nos Stories, ela fez uma sequência de vídeos reforçando o comunicado publicado em seu perfil, e ainda afirmou que irá voltar a morar em sua casa, quando a situação for resolvida. Ela ainda desejou sorte a uma construtora que irá fazer um empreendimento ao lado de sua propriedade e ainda afirmou que poderá recomeçar em um lugar em que será respeitada por ser uma cidadã normal.