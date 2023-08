O GCSM Mulher se consolida com um grupo de altas lideranças femininas

Desenvolvem ações importantes para a equidade de gênero em empresas

Na manhã de 08 de agosto, Tathiana Hardt Souto Turbian, CEO do Grupo Innsbruck e Presidente do GCSM Mulher, reuniu grandes empresárias de vários setores, mulheres de liderança com objetivo comum no desenvolvimento para conhecerem a pesquisa Women in Business da Grant Thornton Brasil. O encontro denominado Women in Business - GCSM Mulher teve a pesquisa apresentada por Élica Martins Sócia na Grant Thornton Brasil e Porta Voz da pesquisa Women in Business no Brasil.

A sequência foi com painéis temáticos que abordaram na prática os dados apresentados. O painel sobre infraestrutura e tecnologia, trouxe por Carol Silvestre, Global Head de Comunicação da VTEX, e Isadora Chansky Cohen, Sócia Fundadora da ICO Consultoria e CEO da Infra Women Brazil (IWB).