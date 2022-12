Yasmin Brunet é flagrada em mesmo evento que Gabriel Medina na Sapucaí

A modelo Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina anunciaram o fim do casamento no início deste ano

A influenciadora Yasmin Brunet (34) foi flagrada na noite do último sábado,03, curtindo o Kriok Festival junto com os amigos no sambódromo do Rio de Janeiro.

A loira atraiu diversos olhares ao chegar no local em um veículo da produção da festa usando um vestidinho justinho e com detalhes em recortes.

Entre os convidados do evento também estava presente o ex-marido da modelo, o surfista Gabriel Medina (28).

Evitando dar entrevistas, o atleta também chegou ao local na companhia de amigos e tentou ser o mais discreto possível.

Vale lembrar que Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão separados desde do início de janeiro deste ano, após anunciarem o fim do casamento.

VEJA AS FOTOS DE YASMIN BRUNET E GABRIEL MEDINA:

Foto: Agnews

Foto: Agnews

YASMIN BRUNET ESTARIA É FLAGRADA COM NOVO AFFAIR

Nos últimos dias, a influenciadora digital levantou suspeitas de estar vivendo um novo romance ao ser flagrada entrando na van do rapper Filipe Ret (37), após o show do artista em São Paulo.

Admiradores que estavam presentes no local do evento relataram que a filha de Luiza Brunet, estava acompanhando Filipe e que ela assistiu ao show diretamente do palco.