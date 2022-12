Em clima de Natal, Yasmin Brunet esbanja sensualidade de vestido vermelho: ''Que mulher!''

Já no clima das festas de fim de ano, Yasmin Brunet rouba a cena em ensaio ostentando o corpaço de look vermelho poderoso

A modelo Yasmin Brunet (34) chamou atenção nas redes sociais na noite de quinta-feira, 01, ao compartilhar um registro de um ensaio fotográfico!

Já em clima de Natal, a influenciadora digital ostentou o corpaço escultural ao surgir com um look vermelho poderoso no registro publicado em seu perfil no Instagram.

Dona de uma beleza estonteante, a loira surgiu com os longos cabelos soltos e apostou no carão. Esbanjando sensualidade, ela empinou o bumbum com o vestido justinho decotado e com fenda ao ser clicada pegando uma taça na mesa posta com frutas e comidas.

Nos comentários do post, os fãs exaltaram a beleza da gata e não pouparam elogios. "Lindaaaa", disse Pocah. "Que deusaaaaaaaa", "Perfeitaaaaaaaa", "Maravilhosa", "Tudo ficou ainda mais lindo com sua beleza e energia, Ya", "A Dama de Vermelho... Ainda mais lindaaa", "Santo Deussss, que mulher", "Belíssima", "Não tem mais linda", "Genteeeeeee! Que deslumbre de mulher é essa!", babaram os seguidores.

Confira a foto de Yasmin Brunet de vestido vermelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet é flagrada com o rapper carioca Filipe Ret

Parece que a modelo Yasmin Brunet está vivendo um novo affair! A influenciadora digital foi vista em show do rapper Filipe Ret (37) em São Paulo.

A filha de Luiza Brunet, que se separou do surfista Gabriel Medina (28) no início deste ano, foi flagrada entrando na van do artista carioca após a apresentação recentemente, levantando suspeitas de romance. Fãs que estavam presentes no local confirmaram que a loira estava acompanhando Filipe e que ela assistiu ao show do palco. Os perfis no Instagram Segue a Cami e Gossip do Dia compartilharam vídeos do momento em que Yasmin entra na van de Filipe, que aparece tirando fotos com fãs.

