Yasmin Brunet é flagrada com o rapper carioca Filipe Ret

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 10h44 - Atualizado às 11h08

Parece que a modelo Yasmin Brunet (34) está vivendo um novo affair! A influenciadora digital foi vista em show do rapper Filipe Ret (37) em São Paulo.

A filha de Luiza Brunet, que se separou do surfista Gabriel Medina (28) no início deste ano, foi flagrada entrando na van do artista carioca após a apresentação na madrugada de terça-feira, 15, levantando suspeitas de romance.

Fãs que estavam presentes no local confirmaram que a loira estava acompanhando Filipe e que ela assistiu ao show do palco. Os perfis no Instagram Segue a Cami e Gossip do Dia compartilharam vídeos do momento em que Yasmin entra na van de Filipe, que aparece tirando fotos com fãs.

Vale lembrar que recentemente também rolaram boatos de que Medina teria ficado com a ex-mulher de Ret, a modelo Anna Estrella, com quem o rapper tem um filho, Theo.

Confira o flagra de Yasmin Brunet com Filipe Ret:

Yasmin Brunet confessa saudade de namorar

Depois de quase um ano solteira, a influenciadora Yasmin Brunet falou que está preparada para entrar em um novo romance. Em suas redes sociais, ela anunciou para seus seguidores que está com saudades de namorar. Mesmo já tendo sido vista aos beijos com o Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, a atriz ainda não assumiu nenhum novo relacionamento definitivo desde o término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina.

