Diretor de 'Titanic' diz que as mortes no submersível Titan são 'impossíveis de processar'

James Cameron se pronunciou sobre o desastre do submarino que desapareceu ao visitar o Titanic e falou sobre a semelhança das tragédias

Após a confirmação das mortes das cinco pessoas que se encontravam a bordo do submarino que desapareceu ao explorar os destroços do Titanic, o diretor James Cameron se pronunciou em entrevista.

Durante uma entrevista à ABC News sobre o submersível, Cameron deu sua opinião sobre a tragédia como um membro de longa data da comunidade de mergulho, que fez 33 viagens ao Titanic: "Já estive lá muitas vezes… Conheço muito bem o local do naufrágio… Entendo os problemas de engenharia associados à construção deste tipo de veículo e todos os protocolos de segurança", afirmou Cameron.

Cameron afirmou que muitos membros da comunidade estavam preocupados com a segurança e chegaram a alertar a empresa: “Vários dos principais players da comunidade de engenharia de submersão profunda até escreveram cartas para a empresa, dizendo que o que eles estavam fazendo era muito experimental para transportar passageiros e que precisava ser certificado.”

“Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic”, declarou o diretor de cinema, “Para nós, é uma tragédia muito semelhante, onde os avisos foram ignorados. Acontecer exatamente no mesmo local com todos os mergulhos que estão acontecendo ao redor do mundo, acho incrível. É realmente muito surreal”.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f — ABC News (@ABC) June 22, 2023

Autoridades confirmam a morte de todos os ocupantes do submarino que tentava ir até o Titanic

Na tarde desta quinta-feira, 22, a Guarda Costeira norte-americana confirmou que foram encontrados os destroços do submarino perto do local onde está o Titanic.

Em coletiva de imprensa, as autoridades informaram que aconteceu uma implosão catastrófica e todos morreram. Os destroços foram encontrados a uma distância de cerca de 400 metros do navio Titanic. O submarino era ocupado por cinco pessoas, sendo elas: o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, o filho dele, Suleman Dawood, o bilionário Hamish Harding e o especialista no Titanic Paul-Henry Nargeolet.

O submarino estava desaparecido desde domingo, quando perdeu o contato com o navio durante uma expedição até o Titanic.