Nua, Tainá Müller posta lindo clique com o filho Martin: ''O que brotou de mim''

Atriz Tainá Müller, protagonista de 'Bom Dia, Verônica', relembra foto feita pelo marido em que aparece completamente sem roupa com o filho Martin

A apresentadora Tainá Müller (40) aproveitou esta quinta-feira, 20, dia de TBT, para recordar um registro especial ao lado de seu filho Martin, de 6 anos!

Nas redes sociais, a protagonista da série Bom Dia, Verônica, da Netflix, publicou a foto feita pelo próprio marido e pai de seu herdeiro, o diretor de cinema Henrique Sauer, com quem está há mais de 11 anos.

Em seu perfil no Instagram, Tainá mostrou a imagem em que aparece completamente sem roupa deitada na areia de uma praia. Na época, Martin era um bebê e posou encostado na barriga da mamãe, segurando um lindo girassol.

Ao legendar a postagem, a famosa se derreteu pelo herdeiro: "O que brotou de mim". Os fãs se encantaram com o registro. "Que foto linda", "Foto perfeita! Uma verdadeira poesia visual!", "Uma poesia em forma de foto, digna de um quadro!", "Esta é uma verdadeira obra de arte", "Que coisa mais linda", elogiaram os admiradores.

Confira o clique de Tainá Müller com o filho Martin:

Tainá Müller surge em clique raro com o filho e semelhança impressiona

Tainá Müller impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com o filho, Martin, fruto de seu relacionamento com Henrique Sauer. A atriz e o herdeiro surgiram nas imagens usando looks parecidos: uma camiseta com um disco voador estampado. Em outros cliques, ela mostrou o herdeiro ao lado de uma árvore.

"Aleatoriedades de sábado. 1. Tal mãe, tal filho. 2. A LEGÍTIMA raiz quadrada", escreveu Tainá na legenda da publicação.

Os registros chamou a atenção dos internautas, que logo apontaram a semelhança entre mãe e filho. "Duas Tainá. Adulta e criança", disse uma seguidora. "Idênticos. Lindos demais", comentou outra. "Mesma cara", escreveu uma fã. "Gêmeos", falou mais uma.