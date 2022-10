Tainá Müller posta clique raro com o filho e fãs apontam semelhança: "Idênticos"

A atriz Tainá Müller impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos do filho, Martin

Na tarde deste sábado, 22, Tainá Müller(40) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com o filho, Martin (6), fruto de seu relacionamento com Henrique Sauer.

A atriz e o herdeiro surgiram nas imagens publicadas no feed do Instagram usando looks parecidos: uma camiseta com um disco voador estampado. Em outros cliques, ela mostrou o herdeiro ao lado de uma árvore.

"Aleatoriedades de sábado. 1. Tal mãe, tal filho. 2. A LEGÍTIMA raiz quadrada", escreveu Tainá na legenda da publicação.

Os registros chamou a atenção dos internautas, que logo apontaram a semelhança entre mãe e filho. "Duas Tainá. Adulta e criança", disse uma seguidora. "Idênticos. Lindos demais", comentou outra. "Mesma cara", escreveu uma fã. "Gêmeos", falou mais uma.

Confira as fotos de Tainá Müller com o filho, Martin:

Situação engraçada

Na última sexta-feira, 21, Tainá brincou com uma situação que passou, mas arrancou elogios por sua beleza. "Fiz a make e na hora H bateu aquela preguiça de sair. Quem mais?", escreveu a atriz na legenda de sua publicação. Na foto, ela aparece linda, com maquiagem pronta, mas deitada na cama, pois, aparentemente, a preguiça de sair "bateu".

