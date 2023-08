Quem foi culpado? Primeira-dama do SBT presenciou barraco entre Gentili e Otávio Mesquita

Qual foi o motivo? Primeira-dama do SBT presenciou barraco que teria acontecido nos bastidores da emissora

Os relatos dos bastidores da confusão entre Otávio Mesquita e Danilo Gentili nos corredores do SBT seguem surgindo após o desentendimento que assustou os fãs. É que agora, foi revelado que tudo aconteceu na frente de uma das personalidades mais importantes da emissora.

Segundo relato do programa Melhor da Tarde, os dois se desentenderam na frente de Iris Abravabel, a primeira-dama da emissora - ela inclusive teria ficado constrangida com o momento protagonizado pelos dois.

"É um momento de muita comemoração o SBT por culpa do aniversário da emissora, a gravação que estava acontecendo com a família Abravanel, estava previsto gravar com o Gentili [depois]", contou o jornalista Matheus Baldi.

Ele disse nos bastidores, a confusão repercutiu. "Tem dois pontos: tem gente que acha que o Otávio tem a fama de ser mais espaço e tem que se incomoda. Mas a defesa dele é que ele tinha combinado, tanto que a dona Iris Abravanel estava dando a entrevista", contou ele.

Para muitos, há um culpado claro. "Só que tem gente dizendo que o Danilo Gentili de uns tempos pra cá anda mais irritado do que o normal. Muita gente tem falado isso, que ele era sempre brincalhão, mas as pessoas estão comentando que ele tá mais mal humorado, reclamando, estressado… e ele perdeu a cabeça", declarou o jornalista.

Otávio Mesquita se pronunciou

O apresentador Otávio Mesquita virou assunto na internet nesta quarta-feira, 16, após uma notícia de que teve um desentendimento com o apresentadorDanilo Gentili nos bastidores do SBT. Agora, ele explicou o que aconteceu e como ficou sua relação com o colega de trabalho após a confusão.

“Não foi nada grave. Foi um desentendimento muito, assim, infantil. Tenho pelo Danilo uma admiração grande, gosto dele. Então, foi uma bobagenzinha, sei lá. Eu não sei se ele estava triste, eu também estava. A gente se desentendeu, mas eu o respeito. Tenho uma admiração por ele. E espero que isso um dia acabe e que a gente continue tendo esse carinho. Não sei por que vazou, mas quero acabar isso e deixar que tudo fique bem”, afirmou Mesquita na coluna Play, do Jornal O Globo.