Novo affair de Mel Maia abre álbum de fotos com a atriz: "Meu turista"

João Maria Pereira, novo affair de Mel Maia, abre álbum de fotos de sua viagem de fim de ano ao Rio de Janeiro e posa ao lado da atriz; confira!

O amor está no ar para a atriz Mel Maia! Nesta terça-feira, 9, seu novo affair, o surfista português João Maria Pereira, abriu o álbum de fotos de sua viagem de fim de ano ao Rio de Janeiro, onde ele passou os dias ao lado de sua amada.

Em seu perfil oficial do Instagram, o atleta mostrou alguns cliques feitos no Calçadão de Ipanema, além de outros curtindo um belo dia de praia. Ele ainda compartilhou alguns registros com Mel, incluindo uma selfie do casal, um café da manhã que eles dividiram e uma foto encantadora deles de mãos dadas.

"Rio", escreveu João na legenda da publicação, e logo recebeu um elogio da atriz. "Meu turista favorito", declarou Mel nos comentários. Outros seguidores também fizeram questão de comentar sobre o novo casal. "Agora sim, Mel", disse um internauta. "Lindos", disparou outro. "Super combinaaaaaam", declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Maria (@joaomaria.fpereira)

Os rumores do affair entre Mel Maia e João Maria Pereira se iniciara pouco depois do término da atriz com o cantor MC Daniel, em agosto do ano passado. Os boatos se intensificaram quando a artista deixou alguns comentários fofos nas publicações do gato nas redes sociais.

Saiba detalhes do namoro entre Mel Maia e surfista português

Parece que Mel Maia e João Maria Pereira realmente estão se amando e muito apaixonados. Pelo menos é o que confirmou uma fonte próxima da atriz em entrevista à CARAS Brasil, que garantiu que a atriz está namorando e tem aproveitado muito o romance.

"Eles estão namorando, sim, e curtindo o romance. Estão felizes", disse a fonte, deixando claro que os últimos dias do ano foram de puro romance e felicidade entre os pombinhos, que passaram o réveillon em uma festa privada na praia de Búzios, litoral do Rio de Janeiro.

Questionada sobre como Mel e João têm se organizado para ficar juntos, visto que o rapaz mora em Portugal, ela garantiu que os dois estão focados em aproveitar o presente e os momentos de felicidades: "Quanto ao futuro, isso a Deus pertence".