Novela mexicana que originou RBD foi gravada em condomínio luxuoso; conheça o local

RBD encerra passagem pelo Brasil com turnê na noite deste domingo, 19, com último show no país

O grupo RBD tem dado o que falar na web com a passagem pelo Brasil com a turnê Soy Rebelde Tour, que finaliza série de oito shows no país na noite deste domingo, 19, com última performance em São Paulo. Originada de uma novela mexicana, a banda retornou aos palcos com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann após 15 anos da novela, que foi gravada em condomínio luxuoso; conheça o local.

Transmitida entre 2004 e 2006, a novela Rebelde se consagrou com a trama adolescente e ganhou fama entre o público. Na produção, os personagens Mia, Roberta, Lupita, Diego, Giovanni e Miguel, alunos da Elite Way School, colégio interno fictício, decidem criar uma banda. O sucesso da obra foi tanto que o grupo deixou as telinhas para realizar shows nacionais e internacionais como o grupo RBD .

Para as gravações da novela na Elite Way School, o local escolhido foi o Bosque Real Country Club, um clube em um condomínio privado de luxo que fica na cidade de Naucalpan de Juárez, localizado a cerca de uma hora da Cidade do México, capital do país onde a novela foi gravada.

Com restaurantes, quadras poliesportivas, campos de futebol, campo de golfe, ciclovia, piscinas, cafeterias, escritórios de coworking, spa, supermercados, farmácias e até uma escola, o condomínio luxuoso ainda conta com apartamentos residenciais além das comodidades. Na parte externa, o local é rodeado por natureza e conta com jardins e gramados extensos.

