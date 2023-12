Nora de Zezé di Camargo diz que corre riscos de perder perfil: "Fui alertada"

Nora de Zezé di Camargo faz desabafo nas redes sociais e diz que notou que pode perder perfil nas redes sociais; ela criou conta reserva

A arquiteta Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo, publicou um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 7. É que ela resolveu criar um novo perfil, já que está com medo de que seu atual seja derrubado por denúncias em massa.

Em tom de revolta, ela fez uma publicação na qual pediu aos fãs para que sigam uma conta reserva. A nora de Zezé di Camargo também disse que foi alertada sobre os riscos que estava correndo.

"Observando que as funções do meu Instagram não estão em plena funcionalidade e, após consultar um profissional de T.I que mencionou a possibilidade de minha conta ser derrubada, fui alertada sobre o risco de queda do meu perfil. Sem problemas né gente? Criamos um novo e gostaria que vocês estivessem comigo", declarou ela.

Nos comentários, Amabylle Eiroafoi apoiada pelos fãs. "O mundo não tem jeito! O dinheiro compra tudo. Triste realidade!", exclamou um. "Menina quanta perseguição contra você. Pede pra Deus te proteger", disse outro. "Estão tentando te calar", declarou outro.

Reviravolta?

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Amabylle Eiroa foi obrigada pela Justiça a apagar todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações que fez publicamente. Em uma das acusações, ela afirmou que Graciele Lacerda mantinha um perfil falso através do qual fazia ataques contra a família Camargo.

Essa é a primeira vitória da esposa de Zezé di Camargo desde que a história veio a público em outubro. Vale lembrar que outra das filhas do sertanejo também falou pela primeira vez sobre o caso.

Veja: