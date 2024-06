Noivo de Silvia Abravanel revela primeiro encontro marcante com Silvio Santos

Genro de Silvio Santos, o cantor Gustavo Moura recordou o primeiro contato direto com o pai de Silvia Abravanel: 'Pessoa incrível'

Silvia Abravanel e o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, estão cada vez mais perto de oficializar a união. Juntos desde julho de 2022, o artista falou um pouco sobre a relação com o sogro, o apresentador Silvio Santos.

Em entrevista ao portal LeoDias, o noivo de Silvia contou detalhes de como foi o primeiro encontro com o veterano. De acordo com o cantor, o 'homem do Baú' o abordou com firmeza assim que o avistou em sua casa.

++ Silvio Santos retorna ao SBT após entrevista sincera de Íris Abravanel

"A primeira vez vai ficar na minha mente, marcado. Eu sou muito fã do Silvio Santos, assim como o Brasil inteiro. A gente chegou em uma sala e ele não tava, tava só a dona Íris [esposa de Silvio] e eu fiquei olhando, foi quando ela falou [para a Silvia] ‘seu pai tá lá no escritório’ e eu fiquei parado. De repente, eu ouvi uma voz", recordou Gustavo Moura.

"Ele chegou dizendo: Quem é você? Tá fazendo o que?", brincou o artista. Ele, então, revelou que levou um chocolate de presente para Silvio Santos. "Nós levamos um chocolate, que ele gosta muito de doce, aí começamos a conversar e batemos uma 'prosa'. Ele é uma pessoa incrível", elogiou, por fim.

