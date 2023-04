No Hotel Transamérica Berrini sua estadia é completa!

Conheça o Transamérica Berrini: luxo, gastronomia e eventos em um só lugar.

Instalado em um elegante edifício localizado em um dos polos financeiros de São Paulo, o Transamérica Berrini possui apartamentos espaçosos, suítes com iluminação natural e varanda, segurança 24hs, academia e garagem coberta com manobristas. Oferece um belíssimo espaço para eventos com decoração temática — o RoofTop Berrini, instalado no 24º andar.



Na gastronomia, o HT Berrini oferece o melhor da culinária indiana, o Tulsi Indian, premiado pela revista Veja SP como o mehor indiano da cidade de São Paulo e o recém inaugurado restaurante Cucina di Nino, com opções de pratos da gastronomia italiana. Além dos serviços de room service que funcionam com pedidos 24 horas.

Divulgação

O empreendimento ainda possui estrutura para os eventos corporativos com salas modulares que podem abrigar até 360 pessoas ou sala executiva de reuniões que comportam até 10 pessoas.

No térreo o aconchegante Jasmin Café traz opções saborosas para você apreciar um café diferenciado ou fazer um lanche a qualquer hora do dia enquanto coloca a conversa em dia com os amigos. E para curtir a noite a casa noturna Asia Club que funciona como bar restaurante a partir das 20hs com pratos típicos da culinária japonesa, tailandesa e Indiana ganha ares de club com abertura da pista de dança e muita música após as 23horas.

Divulgação

O Hotel está localizado em frente a uma praça arborizada e com muito verde, por isso vale lembrar que possui o selo Pet Friendly e pode receber bichinhos de estimação com até 18kg por apartamento.

Divulgação



reservas.tber@transamericagroup.com.br

+55 11 5508.5000

@htberrini