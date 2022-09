No Dia do Irmão, Camilla Camargo se declara para Igor e Wanessa: "Parte de mim"

Nas redes sociais, a atriz Camilla Camargo comemorou o Dia do Irmão prestando uma homenagem para Igor e Wanessa Camargo

Camilla Camargo(36) encantou os seguidores ao compartilhar um clique raro ao lado dos irmãos, Igor e Wanessa Camargo (39).

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um registro em que os três aparecem juntinhos, e aproveitou para prestar uma homenagem para eles no Dia do Irmão, comemorado nesta segunda-feira, 5.

"Feliz dia do irmão. Amo vocês e vocês são os melhores… obrigada por serem parte de mim.. @wanessa @igor_ci #diadoirmao", declarou a artista na legenda da publicação. "Amo vocês demais", comentou Wanessa.

Nos comentários do post, os internautas elogiaram os irmãos. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Tão belos. Que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Amor de irmãos é indescritível", afirmou uma fã. "Que amor vocês juntos", se derreteu mais uma.

Vale lembrar que Wanessa, Camila e Igor são filhos do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) e Zilu Camargo (64)

Confira o registro de Camilla Camargo com os irmãos:

