No ar em reprise da Globo, Thaís de Campos revela: 'Minha maior vontade é fazer novelas no Brasil'

Apesar de estar longe de novelas desde 2015, a atriz Thaís de Campos (59) não deixou para trás seu vínculo com a atuação. De passagem pelo Brasil, ela aproveita os momentos de avó e também explora seu lado professora, mas não esconde o desejo de retornar às telinhas.

"Minha maior vontade é fazer novelas no Brasil", afirma em entrevista à CARAS Brasil. Sua última trama foi Boogie Oogie, exibida na Globo no ano de 2015 e, agora, Thaís de Campos pode ser vista na reprise de Mulheres de Areia —folhetim que classifica como um dos melhores em que já atuou.

Apesar de não conseguir acompanhar a reprise, por morar em Portugal, a atriz conta que recebe muito carinho dos fãs nas redes sociais, que enviam cenas e momentos marcantes da trama dirigida por Wolf Maya, seu tio.

Thaís de Campos explica que vem ao Brasil religiosamente duas vezes ao ano, para dar aulas nas escolas do tio e aproveitar o tempo com a neta, filha de Clara. Ela diz que vive na ponte entre Brasil e Portugal e que gostaria de estender a estadia no país latino-americano para fazer uma nova trama.

"Gosto muito de dar aula, me nutre a alma. [Mas], como estou há muito tempo sem fazer [novelas], está me dando uma vontade muito grande de voltar. Tenho um respeito muito grande por essa profissão, com ela, conseguimos chegar às pessoas de uma forma que emociona, alegra."

A atriz explica que a mudança para Lisboa, em Portugal, aconteceu por querer dar uma adolescência melhor à filha caçula, Carolina (19). Apesar disso, a artista não fez novelas em Portugal e se especializou em seu papel como professora.

"Foquei bastante em vários grupos de mulheres em Portugal, dando assistência, dando cursos e trazendo o meu conhecimento técnico para lidar com a câmera nessa parte de networking, mas também entrei para o grupo Mulheres do Brasil, da Luiza Trajano."

Além disso, ela também comanda um workshop presencial que acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto sobre como trabalhar com a câmera e a internet. Thaís de Campos explica que o curso é aberto para todos, não apenas para atores, que quiserem melhorar sua relação com o aparelho.

"As redes estão aí para dominá-las e não para nos deixar levar. Eu estudo muito para entender o que é certo e errado para mim", completa a artista, que segue aproveitando os momentos ao lado da família em sua passagem pelo Brasil.

