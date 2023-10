Nicole Orsini encara amadurecimento de personagem em série: "Totalmente evoluída"

Em entrevista para a CARAS Digital, Nicole Orsini falou sobre interpretar Berenice na série 'Acampamento de Magia para Jovens Bruxos'

Nicole Orsini conquistou o público ao interpretar a feiticeira Berenice em 'D.P.A. - Detetives do Prédio Azul', do canal Gloob. O sucesso da personagem fez com que ela ganhasse um spin-off com a série 'Acampamento de Magia para Jovens Bruxos', que estreia nesta sexta-feira, 27, no Globoplay.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz, que está com 17 anos, falou sobre crescer interpretando Berê, deu detalhes sobre a nova série, que vai explorar mais sobre a vida dos feiticeiros jovens, e também revelou o que deseja para sua carreira no futuro.

"É muito gratificante o processo de crescer e amadurecer com a minha personagem. Eu entrei no DPA no final da minha infância, eu tinha 10 para 11 anos, e passei minha adolescência toda interpretando a Berenice. E dar continuidade para a história da minha personagem é muito gratificante", confessou.

A atriz se juntou ao elenco de 'D.P.A' na segunda geração de detetives, e confessou que não teve medo de ser substituída conforme ficava mais velha. "Não rolou esse medo de ser substituída, até porque eu fui contratada pra fazer só uma participação especial de uma temporada. A Berenice era pra estar somente na 9ª temporada, então eu já entrei sabendo que eu ia sair", explicou ela, contando que ficou de fora da décima temporada. "Voltei na 11ª porque a resposta do público com a minha personagem foi muito positiva. Eles abraçaram muito a Berê, gostaram muito de ter uma bruxa da idade dos detetives ali."

"Não temi pelo meu emprego, porque a Berenice é uma feiticeira, então não tem essa questão de precisar ser criança que os próprios detetives têm. Porque o canal sempre quis que os detetives fossem crianças para que elas se identificassem com eles. Até porque o que eles fazem é brincadeira de criança, que é investigar pelo prédio e tal. E como a Berê é feiticeira, eu não tive essa questão. Ela pôde crescer, e a série acompanhou o crescimento dela... Entrou o Tobby, que foi um crush que ela teve ali no Prédio Azul, que foi um romancezinho que rolou. Então, eu inventei esse núcleo teen do DPA, né?", explicou.

Mesmo sabendo do sucesso da personagem, Nicole cogitou deixar a série. "Sou muito grata a tudo que a série me proporcionou como artista e como pessoa física, mas eu confesso que em alguns momentos eu cogitei sim sair . Como boa ariana, eu gosto de um novo desafio e quando me vi fazendo por seis anos eu considerei sim se seria o momento certo de sair ou não, pois gosto de novos desafios, de sair da minha zona de conforto... No momento certo eu vou dar um desfecho pra minha trajetória no DPA", afirmou.

A nova série

Orsini confessou que ficou muito feliz ao saber sobre a nova série do Globoplay. Segundo a atriz, a autora de 'DPA', Flávia Lins e Silva, sempre quis explorar mais o universo mágico. "Foi muito gratificante que a minha personagem tenha sido escolhida pra isso. Por mais que seja a mesma personagem que eu faço há seis anos no DPA, ela está num lugar diferente. Ela tá bem mais madura. É um tipo de interpretação diferente, pois conversa com um público mais velho do que no DPA. Então, de certa forma, foi um desafio", ressaltou.

A artista também deu detalhes sobre a série. "É a Berenice que todos já conhecem, mas em um momento totalmente diferente da vida dela. Em um lugar totalmente diferente até de interpretação, pois ela está no momento mais maduro de sua vida, onde ela vai pra um acampamento de magia encontrar o seu lugar no mundo e se autoconhecer e conhecer melhor os seus poderes. E ela se depara com vários bruxos com características diferentes, nessa busca por autoconhecimento, em um lugar diferente do que ela está acostumada."

"Ela passou muito tempo no mundo real, no mundo dos ordinários como é dito na série. Então ela não está acostumada com o mundo mágico onde ela nasceu. Ela chega lá e tudo é muito novo. Ela é desajeitada, com aquele jeitinho dela, então vocês vão poder ver todo um amadurecimento da minha personagem. Ela chega nos primeiros episódios mais parecida com a Berenice do Prédio Azul, e vai amadurecendo e evoluindo ao longo dos episódios. No final da série, vocês vão ver uma Berenice totalmente mudada e evoluída ", garantiu.

Após alguns anos interpretando Brenice, Nicole confessou que sua personalidade e a da personagem são bem parecidas. "Eu acho que faço a minha personagem por tanto tempo que a minha personalidade acabou se fundindo com a dela. Eu peguei algumas características emprestadas da Berenice e ela pegou algumas minhas. Eu acho que a determinação e a curiosidade dela são coisas que eu tenho muito e também o jeito marrento dela de ser, mas ao mesmo tempo quando alguém que ela ama precisa dela, ela está lá para ajudar e dar a vida por aquela pessoa se precisar. E eu sou muito assim com as pessoas que eu amo. Como a minha família, com os meus amigos", analisou.

Estreia no teatro

No dia 12 de outubro, Nicole fez sua estreia no teatro com o espetáculo 'D.P.A. A Peça 2 - Um Mistério em Magowood', e falou sobre essa experiência. "Está sendo muito especial porque é a minha primeira peça de teatro e fazê-la com um produto que eu tanto amo que é o DPA está sendo incrível. Até porque eu já estou acostumada com o pessoal, todo mundo muito unido, tenho um carinho enorme por todos", afirmou ela.

A famosa ainda revelou que contou com a ajuda dos atores veteranos nesse novo desafio. "Quem me ajudou muito nesse processo de adaptar minha interpretação da TV para o teatro foram os adultos, como o Ronaldo Reis que interpreta o Severino, a Claudia Netto que faz Leocadia e o Charles Myara, o Teobaldo. Eles já são super atores de musicais e me ensinaram muito sobre os planos e sou muito grata a eles", revelou.

Como estava gravando a série, Nicole não participou do primeiro espetáculo. "Estou muito feliz de participar dessa segunda peça do DPA. Eu não pude participar da primeira porque estava gravando a série e então fiquei com esse gostinho na boca na época, mas agora estou podendo viver essa experiência que está sendo muito desafiadora", comemorou.

Ela também contou como o teatro contribuiu para o seu amadurecimento. "Eu evoluí muito como pessoa porque no teatro a gente aprende muito sobre generosidade, sobre empatia, sobre fazer um trabalho buscando um bem maior e não só apenas o seu bem. Diferente da televisão, que é algo individual, às vezes você vai ali fazer uma cena, vai embora e nem encontra o resto do elenco. Só vê o trabalho pronto já com todo mundo no final. Já o teatro é todo mundo junto ao mesmo, um jogando pro outro, uma troca que a gente precisa do outro pra não deixar a bola cair. Eu aprendi muito como profissional e como pessoa", afirmou.

Novos projetos

Enquanto interpreta a feiticeira, Nicole ressalta que está pronta para encarar novos desafios em sua carreira como atriz, seja em novela, séries ou filme. "Eu posso dizer que estou pronta para novos desafios e aberta para interpretar novos personagem, além da Berenice. Estou aberta a novos trabalhos. De repente fazer uma novela, uma série, um filme… Enfim, estou aberta a todos os desafios que a minha carreira como atriz possa vir a me oferecer", completou a artista.