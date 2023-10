Atores de Detetives do Prédio Azul falam sobre a importância de serem crianças

Cléo Faria e Samuel Minervino, de Detetives do Prédio Azul, celebram o Dia das Crianças

Os atores mirins Cléo Faria e Samuel Minervino fazem sucesso na TV como integrantes do elenco da série Detetives do Prédio Azul, do Gloob. Ela interpreta a Feiticeira Brisa, e ele dá vida para Max, o detetive da capa amarela. Agora, em conversa com a CARAS, eles contaram sobre a importância de serem crianças.

Em pleno Dia das Crianças, Cléo definiu o que é ser criança. “É ser livre para se divertir sem se preocupar com mais nada, é curtir cada segundo e ser feliz”, disse ela. E Samuel completou a amiga: "Para mim o que é ser criança é poder aproveitar todo o momento dessa infância porque logo mais ela vai passar e a minha já está passando porque eu já tenho 15 anos e já não me sinto mais assim tão criança, já me sinto mais um adolescente com muita mais responsabilidade, muito mais amadurecido. Mas, como comecei pequeno, amo ser criança".

Então, os dois contaram quais são as brincadeiras que mais gostam. "As brincadeiras que eu mais gosto no momento é jogar bola, com meus amigos, jogar videogame e conversar. Como eu sempre falo, sou amante da resenha, rs!", disse ele. E ela afirmou: "Jogar queimado com os amigos, altinha, vôlei...".

Por fim, os atores mirins contaram como conseguem conciliar o trabalho com a escola. Cléo afirmou: "Eu tento focar ao máximo nas aulas, para que eu entenda bem as matérias, já que na parte da tarde eu estou atuando, antes no estúdio gravando D.P.A. e agora ensaiando a peça". Ele comentou: "Eu sempre divido um tempo para estudar e um tempo para o trabalho. Eu sempre consigo focar nas duas coisas, como eu já me acostumei, desde 2019 venho trabalhando. Então, já consigo me acostumar e consigo conciliar tudo direitinho. O que é difícil é, mas eu consigo".