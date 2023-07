Nicole Bahls se choca com semelhança de peru com ator da Globo

Influenciadora Nicole Bahls compartilha mais detalhes de seus animais de seu sítio no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Nicole Bahls deu o que falar nesta sexta-feira, 14! A ex-panicat se chocou com a semelhança de um peru de estimação que tem em seu sítio no Rio de Janeiro com o ator da Globo, Carmo Dalla Vecchia. A musa revelou que vai colocar um nome parecido ao do artista no animal.

“Olha como é que o peru está. Ele parece muito o Carmo Dalla Vecchia. É muito bonito. Acho que ele está bem que paquerando o galo Cauã Reymond. Está só se aproximando de Cauã”, disse a influenciadora digital, ao mostrar o peru enquanto o chamava com o nome do ator da Globo.

Carmo levou na brincadeira o que Nicole disse e ainda aproveitou para brincar com a escolha do nome do animal do sítio. “Eu sou o peru gay. Obrigada”, disse o ator. Bahls já movimentou a internet recentemente ao dar o nome de Camila Queiroz para uma de suas vacas.

Mãe de Nicole Bahls é diagnosticada com câncer

Dona Vera Barbosa, mãe de Nicole Bahls, foi diagnosticada com câncer de pele. A descoberta da doença aconteceu após ela passar por uma consulta de rotina. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, a modelo e influenciadora digital falou sobre como se sentiu ao ficar sabendo do nódulo que estava localizado no queixo, e que já foi retirado através de uma cirurgia.

"Essa semana estou sem chão. Descobri que minha mãe está com câncer de pele e tirou um pedaço no queixo. A mãe dela [avó de Nicole] foi assim também. Minha mãe é tudo para mim, minha melhor amiga e sem dúvida o maior amor da minha vida", afirmou ela. "Descobri um Carcinoma Basocelular no queixo, ela [a médica] achou suspeita e retirou para examinar e descobrimos que era câncer, então fiz uma nova cirurgia para retirada total", revelou ela. "Esse tipo de câncer é bem comum e não precisa de outros medicamentos. Retirou e está tudo bem", explicou.