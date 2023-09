Nicette Bruno deu relato emocionante sobre Paulo Goulart antes de morrer; relembre

Dois anos antes de morrer, Nicette Bruno revelou as últimas palavras que ouviu de seu esposo, Paulo Goulart

Nicette Bruno e Paulo Goulart foram casados por 60 anos e até hoje são lembrados por jeito apaixonado que falavam um do outro. Pouco antes de morrer, a atriz chegou a dar um relato emocionante do seu relacionamento com o amado.

Em 2018, Nicette foi convidada do programa Conversa com Bial, na TV Globo, onde contou que recebeu uma linda mensagem de Paulo, que, em suas últimas palavras, pediu para a esposa não perdesse sua alegria. "Viva muito, trabalhe como você gosta e não perca sua alegria", relatou a atriz.

Ainda durante o bate-papo, a mãe de Beth Goulart comentou sobre sua fé e revelou que acreditava em vida após a morte. "Eu não tenho a menor dúvida de que quando chegar a minha hora, ele, Paulo, estará lá me aguardando", desabafou.

Dois anos depois, Nicette veio a falecer, vítima de complicações da covid-19. Ela estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Na época, ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica.

Paulo Goulart morreu em 2014, aos 68 anos de idade, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Ele enfrentava uma dura batalha contra um câncer renal, que estava em estado avançado. "Foi um final dolorido, mas uma passagem em paz com muito amor", disse Nicette.

O casal de atores se conheceram durante um teste do ator para uma peça no extinto Teatro Alumínio, que foi fundado por Nicette. Desde então, os dois estrelaram diversos sucessos da televisão brasileira e, em alguns deles, chegaram a atuar juntinhos..

NICETTE FOI ASSUNTO EM PODCAST

A atriz Beth Goulart confessou que foi difícil superar a morte de sua mãe, Nicette Bruno, em meio ao impacto da pandemia do COVID-19. A declaração da artista foi dada durante entrevista ao podcast Ser Artista Podcast.

Em bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a famosa abriu o coração e relembrou como recebeu a notícia da morte da mãe. Ela disse que a matriarca era uma pessoa que tinha uma energia que contagiava todo lugar que estava.

"Minha mãe era luz. Ela iluminava por onde chegava com aquela luz, com positividade, com amorosidade, com alegria de viver. Então, quando você perde uma fonte de luz, tudo fica mais escuro", afirmou.