Neymar se pronuncia após suposto "fora" de atriz da Globo

O jogador de futebol Neymar Jr se manifestou nas redes sociais após os boatos de que ele levou um "fora" da atriz Nathalia Morais

O nome do jogador de futebol Neymar Jr voltou a ser um dos assuntos mais falado nas redes sociais após surgir boatos de que ele teria levado um fora de uma atriz global durante uma festa que realizou em sua mansão em Mangaratiba no fim de semana.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o atleta teria dado em cima da atriz e influenciadora digital Nathalia Morais, conhecida por seus trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

Ela foi convidada para a festa, mas ao contrário de outras mulheres que estavam no local, não deu a mínima para o jogador. Ainda segundo a jornalista, o atacante teria reclamado da postura da atriz. "Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário", disse o ele, segundo fontes.

Após toda a repercussão, Neymar decidiu se manifestar sobre o boato e desmentiu a história ao comentar em um perfil no Instagram. "Parem de inventar histórias", disse ele.

Nathalia, vale dizer, é uma das estrelas em ascensão na teledramaturgia. Além dos papéis nas produções do Globoplay, ela é modelo e embaixadora de marcas de beleza. Com mais de 100 mil seguidores, ela já é seguida por outros famosos como o cantor Belo, os atores Ícaro Silva e Marcelo Mello Jr e as atrizes Clara Moneke e Roberta Rodrigues.

Confira:

Foto com a mãe

Mais cedo, o jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar uma foto com a mãe, Nadine Gonçalves. Na foto postada nos Stories do Instagram, o atleta, que está se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, surgiu deitado no colo na mãe e demonstrou todo seu amor por ela. "Te amo", escreveu ele, acrescentando um emoji de coração. Confira a publicação!