Neymar Jr mostra Bruna Biancardi em suas redes sociais: ‘Jura?’

No Dia dos Namorados, Neymar Jr aparece curtindo um almoço com Bruna Biancardi e outros amigos em sua mansão

O jogador de futebol Neymar Jr está solteiro e curtiu o Dia dos Namorados rodeado de amigos. Nesta quarta-feira, 12, ele apareceu ao lado da ex-namorada Bruna Biancardi, que é a mãe de Mavie, e outros colegas durante um almoço em sua mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A imagem dos dois juntos apareceu nos stories do Instagram dele. O atleta brincou com a influencer sobre um jogo e deu risada dela. “Gente, cuidado com esses influenciadores. A gente tem testemunha. Você jura pela Mavie que ganhou?”, disse ele. E ela rebateu: “Eu não juro pela Mavie coisa nenhuma”.

Vale lembrar que Bruna e Neymar se separaram logo depois do nascimento de Mavie. Quando eles estavam juntos, o atleta assumiu que viveu um affair com outra mulher e se desculpou com Biancardi.

Bruna Biancardi mostra vídeo do batizado sua filha com Neymar Jr:

A influenciadora Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um novo vídeo mostrando detalhes do batizado de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. O evento ocorreu no sábado, 8, e além da pequena, a famosa também celebrou o batismo da afilhada, Marina, que aconteceu na mesma igreja.

Através dos stories em seu Instagram, Bruna publicou um registro com momentos da cerimônia, realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia. Hanna Carvalho, melhor amiga da influenciadora, e Léo Venditto, amigo do craque, foram os padrinhos da menina. Nas imagens, é possível perceber a presença de Nadine e Neymar; confira os registros!