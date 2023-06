Neymar curte balada ao lado de Shakira e Hamilton em Barcelona

Em meio a rumores de namoro entre Shakira e Hamilton, o trio ainda estava acompanhado de Mbappé numa balada

Depois de Shakira e o piloto Lewis Hamilton, surgirem coladinhos em um jantar com amigos, os dois também foram flagrados numa balada com Neymar e Kylian Mbappé. colocando ainda mais lenha na fogueira dos internautas que shippam o casal.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cantora e os atletas conversando e se divertindo bastante. O after do date do mais novo casal de famosos foi no Carpe Diem Lounge Club, uma casa noturna famosa em Barcelona.

Shakira está solteira desde o término de seu casamento com Gerard Piqué, amigo e ex-colega de time de Neymar.

🎥 | Ontem, após a corrida, Lewis é visto com Shakira e Neymar Jr. no clube Carpe Diem em Barcelona! pic.twitter.com/xDBT3RnqT0 — LH News 🇧🇷 | Fan Account (@LH44NEWS) June 5, 2023

A cantora, que se mudou de Barcelona para Miami recentemente, voltou à cidade europeia neste final de semana para acompanhar o GP da Espanha. "É bom estar de volta", ela escreveu no Instagram ao compartilhar uma foto sorridente no autódromo.

Os boatos de que Shakira e Hamilton estariam vivendo um affair ganharam força depois que eles fizeram um passeio de barco no início de maio. Deste então, o casal tem sido visto junto cada vez mais vezes.

Neste mesmo domingo, 04, os fãs do casal foram à loucura quando o cantor Mustafa também divulgou na rede social neste domingo uma imagem em que a estrela pop aparece tomando drinks num restaurante ao lado dele, de Hamilton, e de mais outros três amigos.

Na foto os dois aparecem lado a lado e o piloto está com a mão na cintura da colombiana, ao verem a foto os internautas foram a loucura e encheram a internet de comentários: "Shakira trocou um Twingo por um Mercedes?", brincou um usuário do Twitter, fazendo referência à música 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', na qual Shakira canta sobre ter sido trocada por outra mulher num relacionamento, "Não é à toa que ele [Hamilton] estava dirigindo tão bem... é a energia de nova namorada", disse um segundo.