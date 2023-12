Neymar brinca ao fazer tratamento no joelho a bordo do cruzeiro

'No rolê vale?', brincou o craque; Neymar se prepara para o 'Ney em Alto Mar', que terá shows e já conta com a presença de famosos

Neymar Jr. já está a bordo do cruzeiro em que acontecerá o “Ney em Alto Mar”, que começa nesta terça-feira, 26. O jogador de futebol mostrou que nem mesmo a bordo do navio seu tratamento irá parar. O craque se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco, e mostrou em suas redes uma parte do tratamento feito já na embarcação.

Nos stories, o jogador publicou uma foto de sua perna com a legenda: "Tratamento no rolê vale?", com um emoji chorando de rir e um descontraído, piscando. Virgínia, Zé Felipe, Gracyanne Barbosa, Belo e MC Ryan são apenas alguns dos nomes das celebridades que, enquanto o jogador realiza o tratamento, já embarcaram para o “Ney em Alto Mar”.

O atleta se machucou durante a partida em que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco, lesão comum entre jogadores. Neymar havia retornado há pouco tempo de uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito, que o deixou seis meses afastado dos campos.

A primeira edição do cruzeiro do jogador Neymar se tornou assunto na web nesta terça-feira, 26, ao ser dado início a viagem. Chamado de Ney em Alto Mar, o evento, que acontece no navio MSC Preziosa, dura até sexta-feira, 29.

De acordo com o site oficial do cruzeiro de Neymar, todas as cabines disponíveis para o evento foram vendidas. Algumas poderiam ser compradas pelo valor de R$ 30 mil, e as opções mais simples para a viagem custavam R$ 6.600 por pessoa.

O navio parte do porto de Santos, no litoral de São Paulo, e passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita.