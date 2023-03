Natália Toscano celebra 14 anos com Zé Neto em viagem internacional: "Primeira vez"

Natália Toscano está em viagem comemorativa no exterior com seu esposo, o cantor Zé Neto

A influenciadora Natália Toscano (31), esposa do cantor Zé Neto (33), é um super exemplo da versatilidade feminina. A famosa, que costuma se dividir entre as atividades de mãe, esposa e empresária, resolveu tirar um tempinho para curtir o maridão em uma viagem especial para celebrar 14 anos de relacionamento .

Em uma bate-papo exclusivo com a CARAS Brasil, Natália abriu o coração e comentou um pouco sobre sua vida. A morena, que na próxima semana completa 32 anos, não esconde o eterno clima apaixonado com o sertanejo

"Tiramos esses dias só pra gente, só nós dois, afinal merecemos, né? (risos). É nossa primeira vez neste lugar e já estamos encantados, é incrível poder realizar sonhos com o Zé ao meu lado, melhor maneira de comemorar 14 anos", disse ela.

E as comemorações não acabam por aí, quando voltar de viagem, Natália já está com tudo planejado para celebrar mais um ano de vida. "Eu amo celebrar essa data, mas esse ano vou fazer uma festa mais intimista, apenas com família e amigos mais próximos. Será um churrasco delícia, que eu adoro, com muita alegria e clima caseiro", contou.

Natália Toscano e Zé Neto em viagem ao Chile (Foto: Arquivo Pessoal)

VIDA CORRIDA E CUIDADO COM A FAMÍLIA

Mesmo sendo uma pessoa discreta, nos últimos anos Natália tem atraído milhares de seguidores nas redes sociais, o que tem feito ela investir cada vez mais em sua carreira como influenciadora. Atualmente, ela possui mais de três milhões de seguidores apenas no Instagram.

Volta e meia a beldade acaba recebendo algumas críticas, mas isso não costuma afetar muito sua vida. "Só me preocupa realmente como as pessoas estão ‘perdendo a cabeça’ no mundo da internet, acho que todos deveriam cuidar mais de si de dentro pra fora, esse é meu desejo para essas pessoas", declarou.

Ainda sobre a vida como influenciadora, Natália falou um pouco como consegue se dividir entre as tarefas que envolvem a família e seu trabalho. Mãe de duas crianças, ela disse que é algo desafiador, mas sempre consegue dar um jeitinho.

"O casamento, meu trabalho e a maternidade trouxeram um olhar mais empático para mim mesma. A empatia faz parte da minha rotina, ter empatia comigo mesma é fundamental. Respeitar meus limites, minhas vontades também... Isso me dá força para sempre estar pronta para os próximos desafios", afirmou.

"Eu e o Zé também fazemos questão de levarmos nosso casamento de forma leve e acredito que isso torne os problemas mais fáceis. O jeito do Zé naturalmente já é leve, engraçado, espontâneo e acredito que o nosso companheirismo, cumplicidade e admiração completa essa leveza", finalizou.