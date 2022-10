Narcisa celebra aniversário com festão e faz pedido inusitado aos convidados

A socialite Narcisa Tamborindeguy quis manter clima de paz em sua celebração e deixou bem claro o recado em todas as mesas

Redação Publicado em 27/10/2022, às 16h51

A socialite Narcisa Tamborindeguy comemorou seus 56 anos com uma festa no Copacabana Palace, hotel de luxo situado no Rio de Janeiro. Com o glamour de sempre, os convidados foram bem recebidos, mas tiveram de obedecer a um pedido.

Narcisa, que nas últimas eleições apoiou Jair Bolsonaro e se deculpou após crítica de seu maior público, o LGBTQIA+, pediu que amigos e familiares não discutissem política. Um dos convidados, o jornalista Bruno Chateaubriand, chegou a tirar foto da mensagem impressa deixada em cada mesa com a regra.

Esse ano e assim como em seu aniversário, a ricassa não quis se manifestar politicamente. Com tanta polaridade, talvez a socialite tenha começado uma tendência entre os famosos para criar uma atmosfera real de festa, sem conflitos. Temos que esperar para ver.

Recentemente, ao celebrar o aniversário da filha Marianna, fruto de seu envolvimento com o diretor Boninho, ela aproveitou para alfinetar o ex. "Deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Me desculpe por ter escolhido errado".

Confira foto do pedido inusitado de Narcisa: