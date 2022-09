Narcisa Tamborindeguy alfineta Boninho em mensagem à filha: ''Deveria ter escolhido pai melhor''

Narcisa Tamborindeguy alfineta o ex-marido e pai de sua filha, Boninho, ao parabenizar a herdeira

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 08h28

A socialite Narcisa Tamborindeguy (55) usou as redes sociais para parabenizar a filha e aproveitou para criticar o ex-marido e pai dela, o diretor de TV Boninho (60).

Marianna, herdeira do ex-casal, completou mais um ano de vida, e a famosa fez questão de mandar um recado para ela no domingo, 11. Narcisa fez um comentário debochado sobre o ex-marido, dando a entender que ele não tem sido um bom pai. Momentos depois, ela apagou a publicação.

"Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Me desculpe por ter escolhido errado", escreveu Narcisa no post, salvo e compartilhado por internautas na web.

A socialite repostou o texto nos Stories de seu Instagram, e depois postou um print com a legenda em que detonou Boninho. Ela cobriu o rosto dele com a frase: "Para melhor filha e pessoa do mundo".

Vale lembrar que os dois foram casados durante três anos e terminaram o relacionamento em 1986.

Veja a crítica de Narcisa ao ex-marido, Boninho:

Narcisa metendo o pau no Boninho como pai da filha deles, que foram casados na década de 1980 pic.twitter.com/bWUQLqfiW2 — Júlia Andrade (@juliandraade) September 11, 2022

Boninho abre álbum de fotos com os três filhos

O diretor de TV Boninho comemorou o Dia dos Pais de um jeito especial nas redes sociais. Ele compartilhou novas fotos ao lado dos três filhos, Pedro, Marianna e Isabella, e também do pai, Boni. Na web, ele mostrou fotos com a família e encantou os fãs: “Aos pais e filhos, amor, cuidado, amizade e carinho”, disse ele.

Vale lembrar que Pedro nasceu da relação do diretor com Kátia D'Ávila, e a caçula, Isabella, é fruto do atual casamento dele com a apresentadora Ana Furtado.

