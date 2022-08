Boninho abre álbum de fotos com os três filhos

Diretor na Globo, Boninho celebra o Dia dos Pais com fotos especiais ao lado dos três filhos

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 17h09

O diretor de TV Boninho comemorou o Dia dos Pais de um jeito especial nas redes sociais. Ele compartilhou novas fotos ao lado dos três filhos, Pedro, Marianna e Isabella, e também do pai, Boni.

Na web, ele mostrou fotos com a família e encantou os fãs. “Aos pais e filhos, amor, cuidado, amizade e carinho”, disse ele.

Vale lembrar que Marianna é fruto do relacionamento de Boninho com a socialite Narcisa Tamborindeguy. Pedro nasceu da relação do diretor com Kátia D'Ávila. Enquanto isso, a caçula, Isabella, é fruto do atual casamento dele com a apresentadora Ana Furtado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Boninho faz homenagem para Ana Furtado

No último Dia dos Namorados, Boninho fez uma homenagem para a esposa, Ana Furtado. Ele compartilhou um vídeo com vários momentos especiais da história do casal.

"Esse são momentos que vamos viver pra sempre @aanafurtado meu amor, não canso de dizer que te amo. Que vou te amar pra sempre. Minha linda e eterna namorada", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!