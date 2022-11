Narcisa Tamborindeguy conta sobre a relação com o ex-marido, Boninho

Socialite Narcisa Tamborindeguy responde se tem relação amigável com o ex-marido e pai de sua filha, o diretor Boninho

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 12h28

A socialite Narcisa Tamborindeguy (56) foi a convidada do Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, na noite de terça-feira, 01!

Durante a entrevista, Narcisa foi questionada sobre a relação com o ex-marido, o diretor de TV Boninho (60), e contou se eles mantêm uma relação de amizade. Os dois foram casados entre 1983 e 1986 e têm uma filha, Marianna, de 38 anos. Segundo a socialite, eles ficaram juntos, ao todo, por cerca de 6 anos.

"Vocês são amigos?", questionou a esposa de Bruno Gagliasso. "Eu sou, mas não sei se ele é", respondeu a entrevistada, arrancando risadas. Fernanda, então, revelou que foi bloqueada nas redes sociais por Boninho e pediu ajuda de Narcisa.

"Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo!", pediu Narcisa ao ex-marido.

No bate-papo, a ricaça também afirmou que gostaria de participar do BBB, programa dirigido por Boninho: "Só no início... não ia gostar de ficar morando. Tem que dividir quarto com os outros, banheiro, tomar banho... se você não toma banho um dia, vira uma loucura, você não presta", brincou.

Vale lembrar que em setembro, Narcisa usou as redes sociais para parabenizar a filha e criticou Boninho. Marianna, herdeira do ex-casal, completou mais um ano de vida, e a famosa fez questão de mandar um recado para ela. Narcisa fez um comentário debochado sobre o ex, dando a entender que ele não tem sido um bom pai. Momentos depois, ela apagou a publicação. "Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Me desculpe por ter escolhido errado", escreveu Narcisa no post.

Confira a entrevista de Narcisa Tamborindeguy:

Narcisa celebra aniversário com festão e faz pedido inusitado

Narcisa Tamborindeguy comemorou seus 56 anos com uma festa no Copacabana Palace, hotel de luxo situado no Rio de Janeiro. Com o glamour de sempre, os convidados foram bem recebidos, mas tiveram de obedecer a um pedido. Narcisa, que nas últimas eleições apoiou Jair Bolsonaro e se desculpou após crítica de seu maior público, o LGBTQIA+, pediu que amigos e familiares não discutissem política. Um dos convidados, o jornalista Bruno Chateaubriand, chegou a tirar foto da mensagem impressa deixada em cada mesa com a regra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!