'Não imaginava estar tão bem profissionalmente', confessa José Loreto

Em entrevista à Revista CARAS, o ator José Loreto analisa trajetória artística e adianta seus próximos projetos profissionais

Com uma trajetória de sucesso no audiovisual, José Loreto celebra a chegada dos seus 40 anos. Em entrevista à Revista CARAS, o ator abre o coração e confessa sobre seus próximos projetos na carreira e celebra atual momento de sua carreira artística: "Não imaginava estar tão bem profissionalmente".

Recentemente, José celebrou seu aniversário de 40 anos. Durante a conversa, ele analisa sua trajetória na arte e acredita que já alcançou mais do que esperava profissionalmente. Atualmente, está no ar em No Rancho Fundo, novela das seis da TV Globo, onde interpreta Marcelo.

"É surpreendentemente linda a forma que cheguei aos 40. Eu não imaginava estar tão bem profissionalmente, ser um pai tão maduro e várias coisas, minhas conexões com a minha família, aos 40, parece que tudo está mais objetivo e potente", afirma.

José confessa que a maturidade o fez ter outra visão sobre sua carreira: "Estou vindo de três personagens seguidos, quatro, porque tenho uma série para lançar no Disney+, e estou deixando de fazer coisas legais também, porque não dá para abraçar o mundo".

Antigamente não, já começava um projeto pensando no próximo, porque os boletos não param e hoje sei que consigo empreender, tenho uma rede de restaurantes, tenho interesse em investir na moda, fora outras vontades.

DIMINUIR O RITMO

Com relação aos próximos projetos profissionais, José Loreto afirma que pretende descansar quando encerrar os trabalhos com No Rancho Fundo. O ator reforça que pretende passar mais tempo com sua filha Bella (6).

"Quando acabar No Rancho Fundo, vou dar um tempo, quero tirar férias, viajar com minha filha, mas

também penso em fazer um projeto de teatro, uma série minha e outros convites que estão surgindo. Não imaginava que ia dar essa consolidada. Hoje tenho uma tranquilidade de poder parar de

trabalhar um tempo", diz.

"No futuro, vejo a gente com uma fazenda, morando no Rio, trabalhando. Quero diminuir o ritmo, a intensidade, não. Quero ter mais espaços entre uma coisa e outra, quero ter mais tempo com a Bella, quero viajar. Não estou desenfreado por trabalho, agora quero escolher os bons personagens e celebrar essa fase. Vou fazer 20 anos de carreira, quero mais 20, mais 40!", finaliza José Loreto.

