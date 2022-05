Nanda Costa posta foto produzida e brinca: "Eu não tô morta"

A atriz Nanda Costa arrancou elogios dos seguidores ao surgir produzida nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 15h47

Nanda Costa(35) publicou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece toda produzida.

A atriz, que nos últimos meses tem compartilhado mais fotos das filhas gêmeas, Kim e Tiê (6 meses), brincou com os fãs sobre as meninas terem dominado seu perfil no Instagram.

"Eu sei que vocês só querem ver Kim e Tiê por aqui, mas tô passando pra dizer que eu não tô morta não, hein! Complete a frase: A mãe tá...", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram Nanda. "On e linda. Ainda mais linda", disse uma seguidora. "A mãe tá perfeitamente mais linda", comentou outra. "Deusa toda", escreveu uma seguidora. "Tá mais linda do que nunca, falou uma fã.

Viagem com as filhas

Nesta última terça-feira, 10, Nanda Costa decidiu usar suas redes sociais para exibir a maternidade real e mostrar alguns "perrengues" que viveu com as filhas, Kim e Tiê e com a esposa, Lan Lanh (53), durante uma viagem.

A atriz publicou uma série de cliques em que as mamães aparecem juntinhas carregando as pequenas no colo, enquanto elas estão no avião, logo após embarcarem, mostrando algumas situações inusitadas com as pequenas.

