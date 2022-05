Nanda Costa exibe ''perrengues'' de viajar com as filhas gêmeas: ''Quem se identifica?''

Nanda Costa mostrou a maternidade real ao exibir "perrengues" em viajar com as filhas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 16h40

Nesta terça-feira, 10, Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir a maternidade real e mostrar alguns "perrengues" que viveu com as filhas, Kim e Tiê e com a esposa, Lan Lanh (53), durante uma viagem.

A atriz publicou uma série de cliques onde as mamães aparecem juntinhas carregando as pequenas no colo, enquanto elas estão no avião, logo após embarcarem, mostrando algumas situações inusitadas com as pequenas.

Na legenda, Nanda falou de um jeito bem-humorado desses momentos "difíceis" com as pequenas: "Foi-se o tempo que a gente viajava com o RG no bolso e bagagem de mão! Agora são 4 DOCs, uma no colo de cada uma, dois carrinhos, malas pra despachar, mamadeiras cheias, paninhos, chupeta, etc, etc etc..O desafio é conciliar a mamada com a decolagem e aterrissagem pra não fazer pressão no ouvidinho. Quem se identifica?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Vida de mãe! De mãe de gêmeos!", escreveu outro. "Bem-vinda ao clube", falou ainda um terceiro.

