Relacionamento aberto? Namorada de Supla surpreende ao revelar detalhes da relação

Discreta em sua vida pessoal, Nathalia Mastrobiso abre rara exceção e entrega detalhes do namoro com Supla

O cantor Supla vive relacionamento com Nathalia Mastrobiso desde 2021. Discreta em sua vida pessoal, a modelo costuma ficar longe dos holofotes e faz raras aparições ao lado do amado. Mas ela resolveu abrir uma exceção e respondeu algumas perguntas dos fãs sobre a relação em suas redes sociais.

Entre os questionamentos, um seguidor perguntou se o relacionamento com o cantor era aberto. Nathalia explicou que ela e o amado são monogâmicos: “Não é aberto não”, a criadora de conteúdo escreveu em seu stories do Instagram e mostrou que ela e o namorado não estão à procura de uma terceira pessoa.

Na sequência, a modelo pegou todos de surpresa ao falar sobre a idade do amado. Vale lembrar que os dois tem 30 anos de diferença. O assunto surgiu quando um fã quis saber se o casal já estava morando junto: “[Não moramos juntos] pois ele ainda é um jovem de 57 anos", ela brincou com a idade do artista e completou: "E eu tenho esse filho para criar”, Nathália disse sobre seu cachorro.

Além de modelo, Nathalia Mastrobiso também é atriz e DJ. Em recente aparição no programa da TV Globo, o ‘Altas Horas’, a artista contou que conheceu o cantor em um posto de gasolina, enquanto passeava com uma amiga. Depois do encontro, ela enviou uma mensagem no Instagram e os dois acabaram engatando o namoro.

Namorada de Supla revela que era fã do cantor:

Ainda durante sua participação no programa da Globo, o Altas Horas, Nathalia Mastrobiso contou que é fã de Supla desde quando era pequena. A modelo revelou que adorava assistir o reality "Casa dos Artistas", do SBT, e até confessou que brincava de imitar a atriz Bárbara Paz, que viveu um affair com o cantor.