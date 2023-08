Namorado de Marina Ruy Barbosa é herdeiro de empresa milionária; saiba mais

Marina Ruy Barbosa fez primeira aparição pública ao lado do namorado milionário

Abdul Fares (35) se tornou assunto na noite desta quarta-feira, 8, ao aparecer publicamente ao lado da namorada Marina Ruy Barbosa (28) no desfile da marca Ginger no Rio de Janeiro. Apesar de ser bastante discreto, o novo amor da atriz é herdeiro de uma empresa milionária.

O novo namorado de Marina Ruy Barbosa é membro da família Fares , donda das Lojas Marabraz, especializadas no comércio de móveis no Brasil. A marca ficou bastante conhecida no país ao ser divulgada pela dupla de cantores Zezé di Camargo e Luciano.

Segundo informações compartilhadas pela revista Veja, no ano de 2019, a estimativa é que a rede de lojas faturasse R$1 bilhão e obtivesse cerca de R$ 60 milhões de lucro por ano. A empresa varejista possui sede em São Paulo e, à época, contava com 132 lojas espalhadas pelo Brasil.

Mais recentemente, em março do ano passado, a família Fares estaria negociando uma compra de imóveis no valor de R$ 1 bilhão. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os donos da rede estariam ainda avaliando um novo investimento na empresa Via.

O empresário é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, fundador das lojas Marabraz e diretor da empresa. Além disso, ele também é sócio da LP Real Estate e fundador da BlueGroup, braço empresarial responsável por operar o e-commerce da rede da família.

Marina Ruy Barbosa e Abdul levantam rumores da relação desde meados de julho, quando foram flagrados juntos dentro de um carro. Na época, a artista estava solteira desde o fim de seu relacionamento com o deputado Guilherme Mussi, em dezembro de 2022.

Hoje, o novo namorado da atriz acumula cerca de 144 mil seguidores em seu Instagram, e não segue nenhum outro perfil na rede social. Ele tem 109 publicações em seu feed, ligadas ao mundo do empreendedorismo com frases e lições sobre negócios.

